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Süper tam bir çıktı! ile şaşırtıyor!

, halk arasında 'doktor' olarak adlandırılan son derece sağlam olan hünnap ağacının meyvesidir. Diğer isimleriyle çiğde ya da innabi olan mucizevi ülkemizde özellikle Ege ve bölgelerinde yetişiyor. saymakla bitmeyen hünnap tam bir . başta olmak üzere birçok hastalığa olan hünnap lezzetiyle de beğeni kazanıyor. Peki hünnap nedir? Hünnap nelere iyi gelir? Hünnap hangi hastalıklardan korur? nelerdir? İşte süper besin hünnap ve şaşırtan ...

Giriş Tarihi: 17.5.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 16:03
Süper besin tam bir kalsiyum deposu çıktı! Hünnap faydaları ile şaşırtıyor!

, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir. Hünnap meyvesi hakkında dünya genelinde çok sayıda araştırmalar yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğu yönünde.

HÜNNAP MEYVESİNİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

  • Yapılan araştırmalar hünnap meyvesinin kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı.
  • Hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görüyor.
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Süper besin tam bir kalsiyum deposu çıktı! Hünnap faydaları ile şaşırtıyor!
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