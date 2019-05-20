Sınava hazırlık sürecinde iyi uyku şart

BUGÜN NELER OLDU

Lise son sınıf öğrencilerinin büyük emek vererek hazırlandğı YKS'ye az bir süre kaldı. FMV Işık Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, sınava sayılı günler kala adaylara, dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulundu...Adayların sınav kaygısı yaşaması kaçınılmazdır.Bu duygunun normal olduğunu bilmeli ve kabul etmeliler. Kaygı yoğun yaşandığında performans düşüklüğüne neden olabilir. Genç, tüm hayatının bu sınava bağlı olduğunu düşünürse yoğun kaygı yaşayabilir.Hayat başarısının üniversite sınavında alınan puana bağlı olmadığını hatırlamalarında yarar var.Sınav öncesinde, hatta sınav sırasında sonuca odaklanmak kaygı düzeyini artırır. Adaylar, sınavın sonunda kaç puan alacakları ve kaç net yapacaklarına odaklanmak yerine sürece, yani çözdükleri soruya, çalıştıkları konuya odaklanmalılar. Bu, kaygıyla baş etmelerinde esastır.Sınav kaygısıyla başa çıkmanın bir diğer yolu imgeleme (canlandırma) yöntemidir. Adaylar, beynimizin imgelerle çalışma özelliğinden yola çıkarak, sınavdan günler önce, sınavı sakin ve temkinli bir şekilde tamamladıklarını zihinlerinde canlandırabilirler.Bu alıştırmayı yapan aday, sınava girmeden önce kendi sınav filmini oluşturabilir.Bu imgeleme, adayın daha sakin olmasına ve rahatlamasına yardımcı olacaktır.Bedensel gevşeme alıştırmaları, kaygı duygusunu yenmede önemlidir. Yoğun kaygı ve stres yaşadığımızda, bedenimizde de gerginlik oluşur. Bedensel olarak gevşemiş biri, duygusal olarak da sakinleşip rahatlar.Adaylar, sınavda soruları çözerken karşılaşabilecekleri durumlar için önceden strateji belirleyebilir;'Matematik testinde çok zorlanırsam ve dikkatim dağılırsa, ara verip Türkçe testine geçeceğim' gibi...Bir ay kala sınava en iyi hazırlanma yolu, bol bol deneme sınavı yapmaktır. Bu sayede adaylar, sınav süresi boyunca konsantre olmanın provasını yapar ve unuttukları konuları hatırlama fırsatı bulurlar.Deneme sınavlarının gerçek sınavın provası olmasının yanında bir rolü daha vardır; adaya unuttuğu, takıldığı konuları gösterir. Adaylar, deneme sınavlarında yapamadıkları sorulara daha sonra mutlaka bakmalı, yeniden çözmeye çalışmalıdır.Sınavda adaylar, çözemedikleri sorularla fazla zaman kaybetmemeli.Testlerde doğru çözülen her soru eşit puanı getirir, yani zor sorular daha fazla puan getirmez. Aday, arka sayfalarda bazıları kolay olan pek çok sorunun kendisini beklediğini bilmelidir.Adaylar sınavda testleri çözerken, deneme sınavlarında alıştıkları sırada giderlerse, çok daha kolay konsantre olurlar.Sınav sırasında herhangi bir nedenle heyecanlandığını hisseden aday, nefesine odaklanmalı ve nefes alışverişini izlemeli. Bu, sakinleşmenin en pratik yoludur. Bir-iki dakika gözlerini kapatıp dikkatlerini nefeslerine verebilirler.Düzenli ve iyi uyku, bilişsel performansı olumlu etkiler.Uykusuzluk, konsantrasyonun düşmanıdır.Adayların; sadece sınavdan önceki gece değil, kalan zaman boyunca düzenli uyumaları çok önemlidir.'48 saat önce çalışmayı bırakmalısınız', ' Üç gün kala kitapları kapatın' gibi söylemler kaygıyı artırır.Her aday, kendi istediği zamanda çalışmayı bırakabilir. Kendisini nasıl rahat hissediyorsa öyle yapmalıdır.