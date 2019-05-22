Omuz masajı bakın neye sebep oluyor

Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, omuz ağrıları hakkında önemli bilgiler verdi.

"Omuz ağrıları genellikle aşırı kullanım (ev işleri, mesleki ve sportif aşırı kullanım gibi) nedeniyle olabildiği gibi travma yani hatırlanan bir zorlanma yada düşme sonrası başlamaktadır" diyen Canbora, "Uykudan uyandıran gece ağrısı, basit günlük işleri yapmakta zorlanma (örneğin saçını tarayamama ya da arkaya götürememe gibi) ile kendini gösterir" şeklinde konuştu.

OMZA MASAJ YAPMAK, AĞRIYI ARTIRABİLİR!

Omuza masaj yapmanın ağrıyı azaltmaktan çok aktive edebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, "Masajla beraber bilinçsiz yapılan ya da yaptırılan omuz hareketleri ya da manipülasyonları ağrı uyandırarak eklem ve döndürücü adalelerdeki hasarını boyutlarını artırabilir" uyarısında bulundu.

AĞIRLIK KALDIRIRKEN DİKKAT!

"Kaç kilo ağrılık kaldırdığımızdan çok hangi adale grubunun ne kadar etkilendiği önemlidir. Bunun yanında adaleye aşırı gerginlik verecek, ağırlıkların tekrar tekrar kaldırılması özelikle omuz çevresi adalelerimizde akut ya da kronik hasarlar yaratabilir" diyen Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, sözlerini şöyle tamamladı: "İlk seferinde aşırı yüklenmeler fark edilmese de adalelerimiz ve yapıştıkları tendonlar (kiriş) hasarlanır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Omuz hasarları tedavisi hasarın boyutuna, günlük hayatı etkileme potansiyeline ve tabii ki hastanın yaşına göre değişiklik göstermektedir. Omuz dokuları (adale, tendon, eklem ya da eklem kapsülü) günlük hayatı olumsuz etkileyecek oranda ileri derece, kronik olarak hasarlanmış ise (örneğin; yırtık ya da donuk omuz gibi) tedavi çoğu zaman cerrahi olacaktır. Yırtıkların ve omuz çıkıklarının cerrahi tedavisi kapalı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir."