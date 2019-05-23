Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Bu besinleri neredeyse her gün tüketiyoruz! Masum sanılan bu besinler beyni küçültüyor!

Bu besinleri neredeyse her gün tüketiyoruz! Masum sanılan bu beyni küçültüyor!

Tüm vücudumuzun kontrol merkezi olan için hiç kuşkusuz şart. Şağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin ilk kuralı, sağlıklı beslenme yani sağlığımıza besinleri tercih etme. Doğanın bize sunduğu her faydalı mıdır? ya da ? Bu soruları soran uzmanların derin araştırmaları sonucu beyin sağlığı ve sağlıklı beslenme ile ilgili şaşırtıcı bilgiler ortaya çıktı. Öyle var ki zararlarını bilmeden her gün sıkça tükettiyoruz. Peki ? nelerdir? ve alışkanlıklar nelerdir? Tüm bu soruların cevabı ve beyni küçülten besinlerle ilgili her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.5.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 10:24
Bu besinleri neredeyse her gün tüketiyoruz! Masum sanılan bu besinler beyni küçültüyor!

Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, orta vücut bölgesi yağlı olan kişilerin beyin hastalıkları açısından büyük risk altında olduğunu söyledi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre...

VÜCUTTAKİ YAĞ ORANI ARTTIKÇA BEYİN KÜÇÜLÜYOR

Bu duruma açıklık getiren Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, "Son yıllarda ve beslenme ile ilgili değişen bilgiler oldu. Bir kişinin nörolojik hastalıklara yakalanmamak için kaçınması gereken şeyler artık çok netleşti. Örneğin; Karbonhidrat, doymuş yağ, margarin, şeker…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu besinleri neredeyse her gün tüketiyoruz! Masum sanılan bu besinler beyni küçültüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN