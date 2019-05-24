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Çok sevdiği acı dilini yakınca şok eden gerçeği öğrendi!

Konyaaltı ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Kadir Keskinbalta'nın (72),dilinde yara çıktı. Başlarda yarayı önemsemeyen Keskinbalta, yaranın yemek yemesine engel olması üzerine çeşitli hastanelere gitti ancak hastalığı teşhis edilemedi. Özellikle çok sevdiği acıyı yerken canı çok yanan talihsiz adam 'dan olduğu gerçeğini öğrendiğinde şok oldu. Dil kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapan KBB Uzmanı Doç. Dr. Levent Renda ise, ağızda çıkan aftların dil aftlarıyla karışabildiğini söyledi. İşte ve tedavisi...

Giriş Tarihi: 24.5.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 12:06
Çok sevdiği acı dilini yakınca şok eden gerçeği öğrendi!

Konyaaltı ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Kadir Keskinbalta'nın (72),dilinde yara çıktı. Başlarda yarayı önemsemeyen Keskinbalta, yaranın yemek yemesine engel olması üzerine 'ya giden Keskinbalta, yapılan tetkiklerde dilinde olduğunu ve ameliyata girmesi gerektiğini öğrendi.

Yapılan son kontrollerin ardından ameliyata alınan Keskinbalta'nın dilindeki tümörlü bölge, 5 saat süren başarılı bir operasyon sonucu alındı. Keskinbalta, aradan geçen bir aylık süre sonucu dilindeki dokuların kendine gelmesiyle birlikte tekrar yemek yemeye başladı.

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Çok sevdiği acı dilini yakınca şok eden gerçeği öğrendi!
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