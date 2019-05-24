Çok sevdiği acı dilini yakınca şok eden gerçeği öğrendi!

Konyaaltı ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Kadir Keskinbalta'nın (72),dilinde yara çıktı. Başlarda yarayı önemsemeyen Keskinbalta, yaranın yemek yemesine engel olması üzerine KBB Uzmanı Doç. Dr. Levent Renda'ya giden Keskinbalta, yapılan tetkiklerde dilinde kanser olduğunu ve ameliyata girmesi gerektiğini öğrendi.

Yapılan son kontrollerin ardından ameliyata alınan Keskinbalta'nın dilindeki tümörlü bölge, 5 saat süren başarılı bir operasyon sonucu alındı. Keskinbalta, aradan geçen bir aylık süre sonucu dilindeki dokuların kendine gelmesiyle birlikte tekrar yemek yemeye başladı.