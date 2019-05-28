Kırmızı-mor renkli sebze ve meyveler faydalarıyla şaşırtıyor

KIRMIZI-MOR RENKLİ SEBZE VE MEYVELER

Diyetisyen Pelin Altunsoy, yaptığı açıklamada havaların ısınmasıyla beraber meyve ve sebzelerin çoğaldığını, buzdolaplarında adeta gökkuşağı misali renk cümbüşü yaşandığını söyledi.Kırmızı-mor renkli sebze ve meyvelerin böğürtlen, mürdüm eriği, yaban mersini, siyah kuş üzümü, kuru üzüm, kırmızı erik, nar, mor havuç, mor lahana, patlıcan, domates, elma, pancar, kırmızı biber, çilek, frambuaz, kiraz, vişne ve siyah dut olarak sıralanabileceğini anlatan Altunsoy, şöyle konuştu: