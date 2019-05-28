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renkli ve faydalarıyla şaşırtıyor

ve sebzelerin sağlığımız açısından birçok faydası bulunuyor. Özellikle de antioksidan içeriği çok yüksek olduğundan dolayı diğer meyvelere oranlara sağlığımıza olan iki kat olabiliyor. Diyetisyen Pelin Altunsoy, kırmızı-mor ve meyvelerin bağışıklık sistemini arttırarak hastalıklara karşı koruduğunu söyledi. İşte kırmızı-mor sebze ve meyvelerin sağlığımıza olan etkileri...

Giriş Tarihi: 28.5.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 09:37
Kırmızı-mor renkli sebze ve meyveler faydalarıyla şaşırtıyor

KIRMIZI-MOR RENKLİ SEBZE VE MEYVELER

Diyetisyen Pelin Altunsoy, yaptığı açıklamada havaların ısınmasıyla beraber ve sebzelerin çoğaldığını, buzdolaplarında adeta gökkuşağı misali renk cümbüşü yaşandığını söyledi. renkli ve meyvelerin böğürtlen, mürdüm eriği, yaban mersini, siyah kuş üzümü, kuru üzüm, kırmızı erik, nar, mor havuç, mor lahana, patlıcan, domates, elma, pancar, kırmızı biber, çilek, frambuaz, kiraz, vişne ve siyah dut olarak sıralanabileceğini anlatan Altunsoy, şöyle konuştu:

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Kırmızı-mor renkli sebze ve meyveler faydalarıyla şaşırtıyor
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