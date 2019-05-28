Bol miktarda fosfor, kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir, manganez ve bakır içeren üvez meyvesinin faydaları saymakla bitmez. Ayrıca bol miktarda C vitamini içerir ve lif bakımından da son derece zengindir. Üvez meyvesinin faydaları nelerdir?

Balgam söktürücü etkiye sahiptir, uzun süren öksürüğün tedavisine yardımcı olur.

Antioksidan içeriği sayesinde kanser hücrelerini korur.

Tansiyon ve kan şekerini düşürür.

Kadınların regl dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlar.

İdrar söktürücü etkiye sahiptir.

Antioksidan özelliği sayesinde vücudu bakterilerden korur, C vitamini içeriği sayesinde vücudun bağışık sistemini güçlendirir.

Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.

Bağırsak düzenleyicidir.

İçeriğindeki sorbik asit ve askorbik asit sayesinde cilt sağlığını korur.

Bu kadar faydasının yanında üvez tüketilirken muhakkak çok dikkatli olunmalıdır. Üvez meyvesi dalından koparıldığı gibi çiğ olarak yenilebilecek bir meyve değildir. Çiğ yendiği taktirde kremamsı yapısından dolayı boğulma tehlikesine sebep olabilir, mide bulantısı, ağrı ve kusmalara yol açabilir. Ayrıca kronik hastalığı olanlar doktorlarına danışmadan bu meyveyi kesinlikle tüketmemelidir.

Üvez meyvesi aktarlardan temin edilebilir. Aktardan aldığınız kurutulmuş meyve ve yapraklarını çay yapımında kullanıp bu şekilde tüketebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş üvezi kaynatılmış 1 su bardağı suya ekleyerek 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz. Yine aktarlarda üvezli reçel, marmelat, şurup şeklinde de bulabilir ve tüketebilirsiniz.