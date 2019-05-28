Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

EN ÖNEMLİ SEBEPLERİN BAŞINDA FAZLA KİLO GELİR

"Horlama, uykudayken üst solunum yollarında gelişen tıkanıklığa bağlı oluşan sestir. Bu ses soluk alma sırasındaki hava akımının yarattığı vibrasyondan kaynaklanır. Horlama; birçok farklı sebepten kaynaklanabilen bir sağlık sorunudur. Bu sebeplerin başında burunla ilgili problemler gelir ama burun horlamanın sadece yüzde 10'undan sorumlu bir organdır. Burunla ilgili problemlerin dışında horlama ve uyku apnesi ile ilgili olarak fazla kilo sorunu, küçük dil, yumuşak damak, dil kökü, çene ile boyun kemiğinin arasındaki ilişki, boyun, bel ve karın çevresinde yağlanma, santral sebepler (beyinle ilgili nedenler) sayılabilir. Ayrıca alkol, yorgunluk ve sırt üstü yatmak gibi faktörler de horlamaya sebep olabilir. Horlama önemli bir sorundur ama daha önemli olan ise uyku apnesidir."