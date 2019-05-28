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nedir? nelerdir?

Horlamanın sadece uykuda çıkarılan yüksek ses gibi algılanmasının yanlış olduğunu dile getiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, bunun kişinin sosyal hayatını negatif etkilemesinden tutun da başka sağlık problemlerinin habercisi olabileceğine kadar geniş bir konu olduğunun altını çizdi. “Özellikle ileri derecedeki sebebiyle kalitesiz uyku uyuyan kişiler ertesi gün yorgun, bitkin, konsantrasyonu düşük ve dikkatsiz olabiliyor hatta direksiyon başında uyuyakalarak trafik kazalarına sebebiyet verebiliyor” dedi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, uyku apne sendromu ile ilgili bilgiler verdi…

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 11:59
Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

EN ÖNEMLİ SEBEPLERİN BAŞINDA FAZLA KİLO GELİR

"Horlama, uykudayken üst solunum yollarında gelişen tıkanıklığa bağlı oluşan sestir. Bu ses soluk alma sırasındaki hava akımının yarattığı vibrasyondan kaynaklanır. Horlama; birçok farklı sebepten kaynaklanabilen bir sağlık sorunudur. Bu sebeplerin başında burunla ilgili problemler gelir ama burun horlamanın sadece yüzde 10'undan sorumlu bir organdır. Burunla ilgili problemlerin dışında horlama ve ile ilgili olarak fazla kilo sorunu, küçük dil, yumuşak damak, dil kökü, çene ile kemiğinin arasındaki ilişki, boyun, ve karın çevresinde yağlanma, santral sebepler (beyinle ilgili nedenler) sayılabilir. Ayrıca alkol, yorgunluk ve sırt üstü yatmak gibi faktörler de horlamaya sebep olabilir. Horlama önemli bir sorundur ama daha önemli olan ise uyku apnesidir."

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Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?
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