Hindistan cevizinin faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi eti, Hindistan cevizinin taze çiğ olan özüdür. Taze Hindistan cevizi açtıktan sonra Hindistan cevizi suyunu içebilir ve ne kadar hassas olduğuna bağlı olarak bir kaşıkla veya bıçakla meyvenin özünü, yani etini çıkarabilirsiniz. Olgun Hindistan cevizi, daha kalın, etli ete sahipken, genç Hindistan cevizi, bir kaşıkla veya hatta Hindistan cevizi kabuğunun iç kısmıyla çok kolay bir şekilde kazınabilen yumuşak bir ete sahiptir. Beyaz et çok besleyicidir, sindirime yardımcı olur ve cilt bakımına yardımcı olur. Marketlerde, püresi Hindistan cevizi eti genellikle Hindistan cevizi yağı olarak satılır. Çiğ Hindistan cevizi etini ve suyunu temizleyerek de taze Hindistan cevizi sütü hazırlayabilirsiniz (ihtiyacınız olan kıvama göre).

HİNDİSTAN CEVİZİ ETİ FAYDALARI

Taze Hindistan cevizi özünün sağlığa faydalarına göz atacak olursak, saymakla bitiremeyiz. İşte Hindiztan cevizinin sağlığa faydalarından sadece bazıları...

Lif Hindistan cevizi eti, sağlıklı metabolizma ve kalp sağlığı için gerekli olan diyet liflerinin mükemmel bir kaynağıdır. Hindistan cevizi etinin yarı bardağı porsiyonu, buğday veya kepekten daha fazla 10 g lif içerir. Bu aynı zamanda sindirim sorunlarına yardımcı olabilir ve barsak hareketlerinizin düzenliliğini iyileştirebilir (Tropical Journal of Pharmaceutical Research, Mart 2015).

Potasyum

Yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, çoğu hindistancevizi türü yüksek oranda potasyum içerir. Potasyum, sağlıklı bir vücut için gerekli bir mineraldir. Sadece yüksek tansiyonu düşürmekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzdaki suyu ve sodyum düzenlemesini dengelemeye yardımcı olur. Potasyumun çalışmadan önce veya sonra özellikle önemli olarak görülmesinin bir nedeni budur. Yarım bardak hindistancevizi eti porsiyonu 285mg potasyum içerir.

Protein

Hindistan cevizi sadece sağlıklı bir yağ kaynağı değil, aynı zamanda bir protein kaynağıdır. Tam protein sağlamamasına rağmen, bedenimiz için gerekli 20 temel amino asitten 17'sini içeren harika bir amino asit kaynağıdır. Her yarım bardak hindistancevizi etinde 97mg treonin vardır ve bu maddenin dünyadaki en yüksek ikinci bitki kaynağıdır.. Treonin vücutta kollajen oluşumunu destekleyerek bağ dokusunun ve eklemlerin oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca karaciğer sağlığına destek olur, güçlü bir diş minesi ve hızlı cilt iyileşmesi sağlar.

Demir

Kimse hindistan cevizini iyi bir demir kaynağı olarak düşünmez, ancak yarım bardak hindistancevizi eti porsiyonu günlük önerilen demir alımının %11'ini içerir. Demir, kanınızı oksijenlendirmeye ve vücudun geri kalanına oksijen getirmeye yardımcı olur, enerji seviyenizi yükseltir ve sağlıklı kaslar oluşturmanıza yardımcı olur. Düzenli olarak taze et yemek, çeşitli anemi semptomlarını önlemeye yardımcı olabilir.

