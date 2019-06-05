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Şimdi tam zamanı! sizi çok şaşırtacak!

Sevilen meyvelerden olan tezgahlarda yerini almaya başladı. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan lezzetli meyve kiraz ile sizi çok şaşırtacak. Uyku problemlerinden, eklem ağrılarına kadar birçok yararı olan kiraz suyunu tüketmek vücudunuza tazelik ve canlılık kazandıracak. Peki, nelerdir? neye iyi gelir? İşte mucizevi kiraz ve kiraz suyunun faydaları...

Giriş Tarihi: 5.6.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 12:33
Şimdi tam kiraz zamanı! Kiraz suyunun faydaları sizi çok şaşırtacak!

DİYABETLİ HASTALAR İÇİN İYİ BİR BESİNDİR

Çok düşük bir glisemik indeksine sahip suyunu diyabetli hastalar gönül rahatlığıyla tüketebilir. Diyabeti olan insanlar için çoğu meyveden daha iyi bir alternatiftir.

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Şimdi tam kiraz zamanı! Kiraz suyunun faydaları sizi çok şaşırtacak!
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