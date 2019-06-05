Şimdi tam kiraz zamanı! Kiraz suyunun faydaları sizi çok şaşırtacak!

DİYABETLİ HASTALAR İÇİN İYİ BİR BESİNDİR

Çok düşük bir glisemik indeksine sahip kiraz suyunu diyabetli hastalar gönül rahatlığıyla tüketebilir. Diyabeti olan insanlar için çoğu meyveden daha iyi bir alternatiftir.