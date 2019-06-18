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altına  koyarsanız sonuca inanamayacaksınız

Bacakta oluşan uyuşma, karıncalanma huzursuz bacak sendromunu ortaya çıkarıyor. , ayakları kontrol etmeyi sağlayan sinir sistemindeki anormallik nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak biliniyor. Dünyaca ünlü doktor ise bu hastalık için bir kalıp öneriyor. Bu ilginç öneri huzursuz konusunda nasıl bir yarar sağlıyor? İşte huzursuz bacak sendromunu çözümleyebileceğiniz yöntemler....

Giriş Tarihi: 18.6.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 14:52
Çarşafınızın altına sabun koyarsanız sonuca inanamayacaksınız

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

rahatsızlığının altında parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği ve diyabet gibi nedenler yatabilmektedir. Alınan bazı ilaçlar ve gebelik de huzursuz bacak sendromunu tetikleyebiliyor.

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Çarşafınızın altına sabun koyarsanız sonuca inanamayacaksınız
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