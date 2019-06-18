Çarşafınızın altına sabun koyarsanız sonuca inanamayacaksınız

Bacakta oluşan uyuşma, karıncalanma huzursuz bacak sendromunu ortaya çıkarıyor. Huzursuz bacak sendromu, ayakları kontrol etmeyi sağlayan sinir sistemindeki anormallik nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak biliniyor. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz ise bu hastalık için bir kalıp sabun öneriyor. Bu ilginç öneri huzursuz bacak sendromu konusunda nasıl bir yarar sağlıyor? İşte huzursuz bacak sendromunu çözümleyebileceğiniz yöntemler....
Giriş Tarihi: 18.6.2019 14:24Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 14:52
HUZURSUZ BACAK SENDROMU
Huzursuz bacak sendromu rahatsızlığının altında parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği ve diyabet gibi nedenler yatabilmektedir. Alınan bazı ilaçlar ve gebelik de huzursuz bacak sendromunu tetikleyebiliyor.