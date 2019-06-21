Babasının iliği yüzde 98.5 tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya naklin yüzde 98.5 tuttu. Geçtiğimiz Kasım atında löseminin nadir görülen türü JMML teşhisi konulan Öykü Arin'e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. Steril odaya alınan minik kıza ilik uyum sağlamayınca bu sefer baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Öykü'nün son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Anne Yazıcı, ilik uyumunun şu anlık gerçekleştiğini belirterek, "Öykü Arin'e babasından yapılan ilik nakli için kimerizm yüzde 98.5 geldi. Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de yüzde 98 tutmuş, sonrasında geri düşmüştü. Durumu pazartesi günü kesinleşecek" diye konuştu.