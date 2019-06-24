Buzdolabına konulmaması gereken besinler nelerdir? Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşen besinler

Besinleri buzdolabına koymak herkesin yaptığı bir şey olsa da buzdolabına konulan bazı besinlerin aslında soğukta durması sakıncalı olabiliyor. Bu besinler buzdolabına konulduğu anda tadı bozulabiliyor. Peki buzdolabına konulduğundan tadı bozulan besinler nelerdir? Neden bu besinleri buzdolabına koymamalıyız. İşte buzdolabına konulduğundan tadı bozulan besinler...
Giriş Tarihi: 24.6.2019 10:13Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 10:47
KARPUZ
Lezzetli bir karpuz yemek isteyenler, onu buzdolabından uzak tutmak zorunda. Aynı zamanda içindeki antioksidanların aktif olması için de karpuzun belirli bir ısıda tutulması gerekiyor, yani oda sıcaklığında.