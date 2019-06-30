İşitme testi nedir? İşitme (odyometri) testi nasıl yapılır?

İşitme problemleri, genellikle yaşın ilerlemesine paralel olarak görülen bir sağlık sorunudur. Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorlarının baktığı işitme problemlerinin nedenleri ve ne denli ilerleyip ilermediği ise işitme testi vasıtası ile ortaya konur. İşitmeye dair şikayeti olan bireylerin KBB uzmanlarına gitmesinin akabinde, doktor gerekli görürse hastayı işitme testine tabi tutar. Peki, işitme testi nasıl yapılır?

ODYOMETRİ TESTİ NASIL YAPTIRILIR?

İşitme testinin yapılması doktor onayı neticesinde gerçekleşir. KBB doktoru onay verirse, hastaya işitme testi yapılır. İşitme (odyometri) testinin akabinde işitme kaybı ve bunların dereceleri ortaya konur.

Ses yalıtımlı bir odada gerçekleştirilir.

Kişiye, dışarı ile bağlantısını koparan bir kulaklık takılır.

Farklı frekans aralarında sesler verilir ve hastanın tepkileri değerlendirilir.

Birey, eğer herhangi bir ses duyar ise önündeki butona basar. Duyduğu ses az şiddetli, çok şiddetli, ince veya da kalın olabilir.

Odyometri testleri kulaktaki işitme kaybının ortaya konulmasında oldukça büyük önem taşımaktadır.