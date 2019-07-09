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eksikliğinin sebep olduğu hastalıklar neler? İşte D vitamini eksikliğinin belirtileri...

Neredeyse 10 kişiden 9'unda var olan eksikliği beraberinde birçok hastalığı da getiriyor. Son yıllarda değişen yaşam koşullarının getirisi olarak değişen alışkanlıklar, daha fazla iç mekanlarda zaman geçirmek, beslenmeyle ilgili yapılan değişiklikler, güneş ışığından yeterli miktarda faydalanamamak D vitamini eksikliğine neden oluyor. Peki D vitamini eksikliğinin sebep olduğu hastalıklar neler? D vitamini eksikliğinin belirtileri arasından neler bulunuyor? D vitamini eksikliğinin tedavisi var mı? D vitamini en çok hangi besinlerde var? en çok kadınları vuruyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Göçmen, D vitaminin kadınlar üzerine etkileri hakkında bilgi verdi. İşte D vitamini eksikliği ile ilgil bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 9.7.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 15:08
D vitamini eksikliğinin sebep olduğu hastalıklar neler? İşte D vitamini eksikliğinin belirtileri...

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KADINLARI VURUYOR

Farklı vitamin eksikliklerinde bariz sorunlar görülmese de, eksikliğinde büyük problemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle D vitamini vücut için hayati roller edinmektedir. kadın hastalıkları ve doğum konusunda da kendini göstermektedir. Hamilelik döneminde anne ve çocuk sağlığı için D vitamini kullanımı son derece önemlidir. Anne karnındaki bebek kalsiyum ihtiyacını anneden karşıladığı için kalsiyum dengesinin sağlanması için D vitamini düzeyinin yeterli olması gerekmektedir.

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D vitamini eksikliğinin sebep olduğu hastalıklar neler? İşte D vitamini eksikliğinin belirtileri...
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