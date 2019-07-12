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Sabah uyanır uyanmaz yerseniz mucizevi besin!

Sabah erken saatlerde tüketmeniz gereken birtakım besinler hızlı bir şekilde vermenize yardımcı olabilir. Bu besinler sağlayarak kilo verme sürecinizde etkili oluyor. yapanların sofralarından eksik etmemesi gereken bu besinler kilo verme sürecini hızlandırıyor. Peki kilo vermeniniz sağlayacak olan besinler nelerdir? İşte beslenmenize ekleyeceğiniz, yağ yakmanıza yardımcı olacak besinler...

Giriş Tarihi: 12.7.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 16:51
Sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdiren mucizevi besin!

YULAF EZMESİ

Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.

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Sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdiren mucizevi besin!
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