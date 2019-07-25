Diplomalı kasaptan tüyolar

BUGÜN NELER OLDU

KurbanBayramı sofralarında, özellikle kırmızı et tüketimi bir hayli artıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken, Türkiye'nin ilk diplomalı kasabı Gürkan Şef, kurban etiyle ilgili tüyolar verdi...Kurban kesilirken birkaç tane değişmeyen kural vardır. Hayvanın kilosu önemlidir, kesinlikle zayıf olmamalıdır ve 8 ayı tamamlamış olmalıdır.Kurbanı kestikten sonra rigormortis (kas ölümü) 36 saatte tamamlanır. Bundan dolayı kesinlikle etimizi dinlendirmenizi öneririm. Kesimden sonra et dört parçaya ayrılmalı, delikli tülbent bezine sarılarak 72 saat buzdolabında dinlendirilmelidir.Kurban kavurması en güzel kol kısmından yapılır. Hayvanın sakatatı akşam tüketilmeli.