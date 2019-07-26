Bacaklara neden kramp girer? Gece krampları, huzursuz bacak sendromundan farklı mıdır?

Hareketsizleşen yaşam tarzının en belirgin özelliği olarak kabul edilen kramplar en çok bacaklarda ve ellerde görülür. Özellikle gece uyurken bacaklara kramp girmesi kişiyi epey bir rahatsız eder. Bunun süresinin ve şiddetinin uzun olması ise durumun tehlikeli olabileceğine işaret eder. Krampların süresinin ve acı dengesinin değişken olması kişiden kişiye göre değişir. Genel olarak bacaklarda baldır bölgesinde görülen kramp bacakların farklı kısımlarında da görülebilir.

Peki gece krampları neden oluşur? Bacaklara neden kramp girer? Huzursuz bacak sendromu ile gece krampları arasındaki farklar nelerdir? İşte ayrıntılar..

GECE KRAMPLARI, HUZURSUZ BACAK SENDROMUNDAN FARKLIDIR

Hem noktürnal bacak krampı hem de huzursuz bacak sendromu (HBS), uyuma saatleri esnasında görülür; ancak aralarındaki tek benzerlik budur. Bacak krampları ile huzursuz bacak sendromu arasında birçok farklılık bulunur:

HBS'de bacağı hareket ettirmek rahatlık sağlarken noktürnal bacak krampında hareket değil, esneme gereklidir.

HBS, ağrı ya da kramp yaratmazken, noktürnal bacak krampı ağrılıdır.

HBS, bacakları hareket ettirme arzusu doğurur; bacak krampı ise genelde hareketi engeller.

GECE GÖRÜLEN BACAK KRAMPLARININ SEBEPLERİ

Noktürnal bacak kramplarının sebebi tam olarak bilinmiyor; ancak potansiyel sebepler ve risk faktörleri şunlar:

Bacak kaslarının aşırı zorlanması

Beton zeminde ayakta durmak ya da çalışmak

Uzun süre boyunca oturmak

Yanlış bir biçimde oturmak

Alkolizm

Kişinin tıbbi durumu da noktürnal bacak kramplarında etkili olabilir. Örneğin;

Hamilelik

Düz tabanlık gibi yapısal bozukluklar

Diyabet gibi endokrin bozukluklar

İdrar söktürücü ilaçlar, statin, beta agonist

Susuz kalma

Parkinson hastalığı

Nöromüsküler hastalıklar

BACAK KRAMPLARI NASIL ÖNLENİR?

Bacak kramplarının tedavisi, krampın sebebine bağlıdır. Örneğin sebep susuz kalma ise çözüm bolca sıvı tüketmektir.

Magnezyum ve potasyum bakımından yetersizlik çekmediğinizden emin olun – bu minerallerin eksikliği kas krampları ile ilişkilidir.

Yatağa girmeden önce bacaklarınızı esnetin.

Bacak kaslarınızı güçlendirmek için su egzersizleri yapın.

Ergonomik ayakkabılar giyin, yüksek topuklulardan uzak durun.

Atkestanesi kullanın – bacaklara giden kan akışını hızlandırdığı kanıtlanmıştır.

Yatağa girmeden önce, gergin kaslarınızı rahatlatmak için sıcak bir banyo yapın.

Sorunlu bölgeye ısıtma yastığı koyun.

Gergin bacak kaslarınızı gevşetmek için akupunktur tedavisi deneyin.

KRAMPLAR BAŞLADIĞINDA NE YAPMAK GEREKİYOR?

Gece başlayan bacak krampları, son derece rahatsız bir gece uykusu demektir. Atağı düzgün bir şekilde idare etmeyi bilmek, rahatlamanızı ve sonrasında daha az ağrı çekmenizi sağlayacaktır. İşte size birkaç ipucu:

Yere oturup bacaklarınızı hafifçe yükseltin. Parmaklarınız dizlerinize bakacak şekilde ayaklarınızı bükün – daha iyi esnemek için ayaklarınızı çekebilirsiniz.

Yavaş yavaş ayağa kalkın ve biraz dolaşın – bacaklarınızı sallamak da kan akışını hızlandırabilir.

Dairesel hareketlerle bölgeyi ovalayın.

Bacak kaslarının gerilmemesi için çarşafların rahat olduğundan emin olun.

Rahatsızlığı azaltmak için 1 yemek kaşığı sarı hardal tüketin.