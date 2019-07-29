Bal kabağının faydaları nelerdir? Kilo vermek isteyenler için bal kabağı bir mucize!

İçinde bol miktarda lif bulunması sebebiyle tüketildiği zaman kişileri tok tutan bal kabağı adeta bir vitamin deposu. Hemen hemen her sofrada bulunan bal kabağı tam bir kış sebzesi. İçinde çok sayıda vitamin içeren ve tüketildiğinde vücut enerjisini arttıran bal kabağının faydaları nelerdir? İşte detaylar..

BAL KABAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

KİLO VERMEK İSTEYENLER İÇİN BİREBİR!

İçerisinde bulunan lif miktarının yüksekliği sayesinde tokluk hissi verdiren bal kabağı bu sayede zayıflamak içinde birebirdir. Sindirim ile ilgili problemleri olan kişilerin bal kabağı tüketmesi uzman doktorlar tarafından bolca önerilmektedir.

CİLDİNİZİN GENÇ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR!

Bal kabağı içinde bulundurduğu C vitamini ve kalojen ile birlikte cildin daha genç görünmesini sağlar. Özellikle cildinizi yenilemek ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için kullanabileceğiniz bal kabağı kürleri bulunmaktadır.

GÖZ SAĞLIĞINA DA İYİ GELİYOR!

Özellikle içinde bulundurduğu A, B ve C vitaminlerini ile birlikte Bal kabağı tüketiminin göz sağlığına da oldukça iyi geldiği ispatlanmıştır. Yine içinde bulundurduğu karoten maddesiyle de kalp sağlığı ve kolestrolün düzelmesine yardımcı olmaktadır.

PROSTATIN BAŞ DÜŞMANI BAL KABAĞI!

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Balkabağının prostat hastalığına çok iyi geldiği kanıtlanmıştır. Prostatın baş düşmanı olarak görülen balkabağını doktorunuzun tavsiyesi ile tüketebilirsiniz.

BAL KABAĞINI NASIL PİŞİRMELİYİZ?

Bal kabağının içerisinde çok sayıda zengin vitamin olmasına rağmen pişirme kısmı da oldukça önemlidir. Doğru şekilde hazırlanmadığında içerindeki faydaları vitaminler oldukça azalmaktadır. Peki Bal kabağını nasıl pişirmeliyiz? İşte yanıtı;

Vitamin ve mineral açısından oldukça değerli olan bal kabağının bu değerleri kaybetmemesi için pişirme kısmına da oldukça fazla dikkat etmeliyiz. Daha faydalı olabilmesi için kabuğunu tüketeceğiniz zaman soyun ve doğrayın. Bu sayede besinde yaşanacak değer kaybının önüne geçilebilir.

Aynı zamanda tüketilmeden önce çok fazla ısıya maruz kalmaması gerekmektedir. Fırında pişireceğiniz zaman ise kısa sürelerde pişirmek daha değerlidir. Bu şekilde vitamin ve mineral kaybını son derece aşağı seviyeye düşürebilirsiniz.