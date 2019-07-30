Türk kadını Afgan kaşı Orta Doğu dudağı istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Düğün ve tatil sezonu açılınca estetik kaygılarımız da artıyor. Erkekler saç ekimi, kadınlar ise en pürüzsüz yüz hatlarına kavuşmak için uzmanlara gidiyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Bilgehan Aydın, estetik trendlerini anlattı…Türk kadınlarının tercihlerine baktığımızda, yüz hatlarının tek bir ülke değil, Batı'dan Doğu'ya bir sentez olduğunu görüyoruz. Genelde 'Burnum doğal görünsün' talebi geliyor. 'Kuzey Avrupa insanı burnu' en çok tercih edilen model. Dudaklarda ise Orta Doğu kadınına has dudaklar tercih ediliyor. Kaşlarda son trend daha kalın Afgan kadını yapısı. Yani Türk kadını, Avrupa, Asya ve Orta Doğu ırkının tek bir yüzde toplanmasını tercih ediyor.Doğru uzman seçimi yapılmadığı takdirde, estetik operasyonlar sonrası yüz ifadesinde istenmeyen değişimler olabilir. İfade tabii ki değişebilir ancak önemli olan ifadenin doğal insan fizyolojisi ve anatomisine uygun olmasıdır. Bu uyum olmazsa daha güzel görünmek adına istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.Elbette. Biz tıp dilinde aşırı terlemeye hiperhidrosis diyoruz ve daha çok koltuk altı, avuç içi, ayak ve ayak tabanlarında gözlüyoruz. Bu noktada koltuk altı botoksu, kişiyi terleme sorunundan kurtaracak yöntemlerden biri ve son dönemde fazlasıyla kullanılıyor. Aşırı çalışan ter bezlerine son derece ince uçlu iğneler aracılığıyla uygulanan yöntem 10-20 dakika sürüyor ve etkisini genellikle 6-9 ay devam ettiriyor.Çok nadir olarak hafif morarma ve kızarıklık olabilir. Ama ter bezlerinde herhangi bir kalıcı zarara yol açmaz. Sadece aşırı terleme olan ter bezlerine enjekte yapıldığı için terleme sorunu gideriliyor. Koltuk altına botoks uygulaması deneyimli bir doktor tarafından yapılıyorsa güvenlidir ve riski yoktur.Saç dökülme problemi olan damatlar düğünlerini dolgun saçlarla yapmak istiyorsa hazırlığa erken başlamalı. Ekim yapıldıktan sonra saçlar bir ay sonra çıkmaya başlar. Ancak en iyi sonuç altı ay ile bir sene arasında alınır. Damat adayları düğünden en az altı ay önce süreci başlatmalıdır.Geç kalanlar için de artık çözümler var. Onlar da saçlarını kestirmeden uygulanan tıraşsız saç ekimini ya da saç PRP'sini tercih ediyor. Tıraşsız saç ekimi operasyonunda; donör bölgesinden alınan saç kökleri, saçlar kesilmeden safir uçlu bıçaklar ile açılan kanallara yerleştiriliyor ve hızlıca saçlara kavuşuluyor. Saç PRP'si ile ise, kan alındıktan sonra ayrıştırılan kana mineral, aminoasit ve vitamin kitleri enjekte ediliyor.