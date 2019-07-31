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Böğürtlenin faydaları nelerdir? İşte böğürtlenin sağlığa inanılmaz yararları

Tatlı veya ekşi yazlık temel bir meyvedir. Ancak bu meyvelerdeki güzelliklerin faydaları nefis lezzetlerinin ötesine geçiyor. Böğürtlenlerin oldukça etkileyici yararları vardır. Peki, her geçen gün gittikçe popülerleşen böğürtlenin faydaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 1.8.2019 10:50
Böğürtlenin faydaları nelerdir? İşte böğürtlenin sağlığa inanılmaz yararları

Böğürtlen meyveleri C vitamini ile doludur. Sadece bir bardak çiğ böğürtlenin 30.2 miligramı saf C vitamini kaynağıdır. Bu da günlük önerilen değerin yarısıdır. C vitamini kemiklerde, bağ dokularında ve kan damarlarında kollajen oluşumunun ayrılmaz bir parçasıdır. C vitamini ayrıca şu özelliklere sahiptir:

  • yaraları iyileştirme
  • cilt yenileme
  • vücutta serbest radikallerle (toksinler tarafından salınan moleküller) savaş
  • demir emme
  • soğuk algınlığına karşı direnç

Bazı çalışmalar C vitamininin vücutta kansere neden olan maddelerin oluşumunu azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. C vitamini ayrıca vücutta kansere yol açabilecek oksidatif stresi azaltabilecek bir antioksidan görevi görür.

Böğürtlenler ciddi bir lif kaynağıdır. Çoğu insan günlük beslenmelerinde yeterince lif alamaz. Düşük lifli bir beslenme alışkanlığı şişkinlik, kabızlık ve mide ağrısı gibi sindirim problemlerine neden olabilir. 2013'te yapılan bir beslenme sağlık çalışmasına göre, yeterince lif almamak kalp hastalığı riskinizi artırabilir.

Sadece bir bardak çiğ böğürtlen, yaklaşık 29 mikrogram K vitamini sağlar. Bu mniktar günlük önerilen değerin üçte birinden fazlasıdır.

Ayrıca önemli bir manganez kaynağıdır. Günlük hayatta sağlık yorumlarında diğer mineraller kadar manganez hakkında da bir şey duymuyorsunuz, ancak sağlıklı kemik gelişimi ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için hayati öneme sahip.

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Böğürtlenin faydaları nelerdir? İşte böğürtlenin sağlığa inanılmaz yararları
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