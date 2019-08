Böğürtlenin faydaları nelerdir? İşte böğürtlenin sağlığa inanılmaz yararları

Böğürtlen meyveleri C vitamini ile doludur. Sadece bir bardak çiğ böğürtlenin 30.2 miligramı saf C vitamini kaynağıdır. Bu da günlük önerilen değerin yarısıdır. C vitamini kemiklerde, bağ dokularında ve kan damarlarında kollajen oluşumunun ayrılmaz bir parçasıdır. C vitamini ayrıca şu özelliklere sahiptir:

yaraları iyileştirme

cilt yenileme

vücutta serbest radikallerle (toksinler tarafından salınan moleküller) savaş

demir emme

soğuk algınlığına karşı direnç



Bazı çalışmalar C vitamininin vücutta kansere neden olan maddelerin oluşumunu azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. C vitamini ayrıca vücutta kansere yol açabilecek oksidatif stresi azaltabilecek bir antioksidan görevi görür.

Böğürtlenler ciddi bir lif kaynağıdır. Çoğu insan günlük beslenmelerinde yeterince lif alamaz. Düşük lifli bir beslenme alışkanlığı şişkinlik, kabızlık ve mide ağrısı gibi sindirim problemlerine neden olabilir. 2013'te yapılan bir beslenme sağlık çalışmasına göre, yeterince lif almamak kalp hastalığı riskinizi artırabilir.

Sadece bir bardak çiğ böğürtlen, yaklaşık 29 mikrogram K vitamini sağlar. Bu mniktar günlük önerilen değerin üçte birinden fazlasıdır.

Ayrıca önemli bir manganez kaynağıdır. Günlük hayatta sağlık yorumlarında diğer mineraller kadar manganez hakkında da bir şey duymuyorsunuz, ancak sağlıklı kemik gelişimi ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için hayati öneme sahip.