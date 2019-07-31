Kış aylarında soğuk havalar ve hızlı mevsim geçişi insan vücudunu oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yüz felci sıcak evinizden soğuk havaya bir anda çıkmanız sonucunda yaşanan şok etkisiyle de olabiliyor. Birçok insan bu sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Peki, yüz felci neden olur? Yüz felci tedavisi nasıl yapılır? İşte bu soruların yanıtları…

YÜZ FELCİ NEDEN OLUR? YÜZ FELCİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Her yaştan insanda görülme ihtimali olan yüz felci vakaları özellikle kış aylarında oldukça fazla görülüyor. Bunun başlıca sebebi ise anı hava değişimi ile birlikte yüzün yeterince korunmaması oluyor. Özellikle sert rüzgârlı havalarda herhangi bir tedbir almadan dışarı çıkmak yüz felci riskini son derece artırıyor. Konuyla ilgili uzmanların yorumu ise yüz felcinin hızlı gelişen bir hastalık olduğu ve insan vücudunda 1-2 gün içerisinde kendini gösterdiği yönünde oluyor. Peki, yüz felci tedavisi nasıl yapılır?

YÜZ FELCİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Yüz felcine yakalanmamak için özellikle kış aylarında yüzün oldukça iyi korunması gerekiyor. Bere ve atkı takma konusunda oldukça hassas davranılmalı. Peki, yüz felci belirtileri nelerdir?

Yüz felci belirtileri arasında sağ ve sol gözünü kapatamama, kaşını kaldıramama, burnunu kırıştırmama, ağzın belli bir yöne çekilmesi gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Peki, yüz felci tedavisi nasıl yapılır?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yöntemleri tedavi olarak kullanılırken, böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığında doğrudan doktora danışılıp yardım alınmalıdır.