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Günde 3-4 adet ceviz veya 7-8 adet fındık tüketin

İçerdikleri Omega 3 yağ asitleri, mineraller sayesinde en gözde atıştırmalıklar olan fındık ve ceviz sağlığa çok faydalıdır. Ancak ölçülü tüketilmesi gerekir

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019
Günde 3-4 adet ceviz veya 7-8 adet fındık tüketin
Atıştırmalık çerezler olan ceviz ve fındık, E vitamini, mineral, çinko, kalsiyum, antioksidan ve magnezyum bakımından zengindir. Kalp sağlığına faydalı, kolesterolü düşürücü etkisi olan fındık ve cevizi Beslenme ve Diyet Uzmanı Canel Öner anlattı...
İç cevizin 100 gramının ortalama 64 gramı yağdır. Bu nedenle enerji değeri çok yüksektir. 25 gram ceviz içi, ortalama 150-175 kcal enerji sağlar. Kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, gibi minerallerle B12 dışında B grubu vitaminleri ve E vitamini için de iyi kaynaktır. Ceviz, diyet lifi ya da posa denilen bağırsak çalışmasında etkin olan ögeleri içerir. Bu ögelerden bazıları antioksidan özelliğe sahiptir.
Cevizin sağlık açısından öne çıkması; et, tavuk, süt ve tahıllarda yeterli oranlarda bulunmayan magnezyum, E vitamini ve alfa-linolenik asit (ALA) olarak adlandırılan nispeten yüksek miktarda Omega-3 yağ asitleri içermesi ve yağının çoğunluğunun doymamış yağ olmasından dolayıdır.

İYİ BİR ARA ÖĞÜNDÜR
Cevizde bulunan tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, LDL ve trigliserit düzeylerini düşürüp kardiyovasküler hastalık, inme ve kalp krizi riskini azaltır.
Ceviz, protein oluşturan bir aminoasit olan L arginin içerir. Bu madde sayesinde damar esnekliğinin korunmasına yardımcı olur, pıhtılaşmayı kısmen önleyerek damar çatlamasını engellemektedir.
Ceviz, lifli yapısıyla insülin direncinin düşmesine ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Diyabeti olanlar için iyi bir ara öğün seçeneği olabilir.
Lif sadece sindirime fayda sağlamaz, aynı zamanda uzun süreli tokluk hissi verir. Ceviz, içerdiği lifler sayesinde kilo vermede etkili bir besindir.
İçerdiği yüksek lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Mide asidini kontrol ettiği için reflü ve ülser hastalıklarının şiddetini azaltır. İçerdiği lifler sayesinde kabızlık sorununa da iyi gelebilir.
Ceviz, fenolik bileşiklerden gallik asit, elajik asit, kateşin, epikateşin yönünden zengindir. Polifenol olan ellagik asit ile bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve kansere neden olan hücre çoğalması gibi etmenleri azaltmaktadır. Meme kanseri gelişimini artıran IGF-1 hormonunda düşüşe neden olmaktadır.

BEYNİ ÇALIŞTIRIR
Meme kanseri dışında prostat kanserine karşı da koruma sağlar. Aynı zamanda prostat, kalın bağırsak kanseri gibi kanser türlerine de yakalanmayı önler ve kanserli hücrelerin büyümesini engellemeye yardımcıdır.
Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan ceviz, beyin sağlığı için de faydalıdır. Omega-3 yağ asitleri, iyot ve selenyum ile birlikte beynin optimum düzeyde çalışmasını sağlar. Ceviz ayrıca; bunama, Alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesini de yavaşlatmaktadır.
2 adet ceviz içi 45 kaloridir ve yağ yerine geçmektedir. Olumlu etkilerinden yararlanabilmek için her gün düzenli olarak 3-4 adet ceviz tüketilebilir.

MEME VE PROSTAT KANSERİNDEN KORUR
Fındık, ceviz gibi yağ içeriği yüksek olan bir besindir. İç fındığın 100 gramı ortalama 634 kcal enerji verir. Çerez olarak tüketildiği gibi ezilerek fındık ezmesi şeklinde de tüketilebilir.
Fındıkta; protonosiyanidinler, kersetin ve kaemferol gibi fitopkimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu proantosiyanidinler, 'flavonoidler' olarak adlandırılan bir gruba aittir. Flavonoidler, beyin sağlığını desteklemektedir. Ayrıca triptofan ve izolosin aminoasitlerinden zengin olduğundan zihinsel ve psikolojik olarak kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlamaktadır.

TOK TUTAR
Fındık, B6 vitamini açısından da zengindir. B6 vitamini; elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini artıran, sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlayan, sinirin kılıfı olan miyelinin yaratılması için gerekli bir vitamindir.
Fındıktaki protein, lif ve yüksek yağ kompozisyonu, tokluk hissini artırır. Bu da kişinin aşırı yemesini önlerken, yüksek kalori alımına karşı korur. Ancak gereğinden fazla fındık tüketimi, tam tersi etki yaparak kilo artışına yol açar. Çünkü fındığın enerjisi oldukça yüksektir.
Kanserli hücrelerin gelişimine neden olan faktörleri ortadan kaldırdığı düşünülen fındık, aynı zamanda vücuttaki kanser oluşturabilen hücreleri yok etmeye yardımcı olarak kanser olasılığını önlemektedir. Fındıkta bulunan bir bileşik olan beta-sitosterol de meme ve prostat kanseri riskini azaltır.

KALBİN DOSTU
Oleik asit için iyi bir kaynaktır. Oleik asit, kötü kolesterol (LDL) seviyesinin düşürülmesine yardımcı olurken, vücutta iyi kolesterolün (HDL) seviyesini yükseltmeye fayda sağlamaktadır. Düzenli olarak fındık tüketen kişilerin kalp krizinden dolayı ölüm riskinin oldukça azaldığı bulunmuştur. Aynı zamanda fındık demir, bakır, selenyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve çinko gibi minerallerin doğal kaynağı olduğu için kalp sağlığını korumaktadır.
1 avuç fındık yaklaşık 25 grama, o da 150 kaloriye denk gelir. Porsiyon miktarına dikkat etmek önemlidir. 1 porsiyon, 6-7 adet çiğ fındığa denk gelmektedir.

ERKEN YAŞLANMAYI ENGELLER
Fındıkta bulunan antioksidanlar, cildinize zarar verebilecek serbest radikallerle mücadele ederek, cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda UVA/UVB ışınlarının neden olduğu deri kanserinden cildi korumaktadır. Antioksidanlarla birlikte flavanoidler de cilt hücrelerinin rejenerasyonunu uyarmaktadır. E vitamininin de desteğiyle ölü hücreleri ortadan kaldırarak daha sağlıklı ve daha genç görünümlü bir cilt sağlar.

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