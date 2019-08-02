Günde 3-4 adet ceviz veya 7-8 adet fındık tüketin

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Atıştırmalık çerezler olan ceviz ve fındık, E vitamini, mineral, çinko, kalsiyum, antioksidan ve magnezyum bakımından zengindir. Kalp sağlığına faydalı, kolesterolü düşürücü etkisi olan fındık ve cevizi Beslenme ve Diyet Uzmanı Canel Öner anlattı...İç cevizin 100 gramının ortalama 64 gramı yağdır. Bu nedenle enerji değeri çok yüksektir. 25 gram ceviz içi, ortalama 150-175 kcal enerji sağlar. Kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, gibi minerallerle B12 dışında B grubu vitaminleri ve E vitamini için de iyi kaynaktır. Ceviz, diyet lifi ya da posa denilen bağırsak çalışmasında etkin olan ögeleri içerir. Bu ögelerden bazıları antioksidan özelliğe sahiptir.Cevizin sağlık açısından öne çıkması; et, tavuk, süt ve tahıllarda yeterli oranlarda bulunmayan magnezyum, E vitamini ve alfa-linolenik asit (ALA) olarak adlandırılan nispeten yüksek miktarda Omega-3 yağ asitleri içermesi ve yağının çoğunluğunun doymamış yağ olmasından dolayıdır.Cevizde bulunan tekli ve çokludoymamış yağ asitleri, LDL ve trigliseritdüzeylerini düşürüp kardiyovaskülerhastalık, inme ve kalp krizi riskiniazaltır.Ceviz, protein oluşturan bir aminoasitolan L arginin içerir. Bu maddesayesinde damar esnekliğinin korunmasınayardımcı olur, pıhtılaşmayıkısmen önleyerek damar çatlamasınıengellemektedir.Ceviz, lifli yapısıyla insülindirencinin düşmesine ve kan şekerinindengelenmesine yardımcı olur. Diyabetiolanlar için iyi bir ara öğün seçeneğiolabilir.Lif sadece sindirime fayda sağlamaz,aynı zamanda uzun süreli toklukhissi verir. Ceviz, içerdiği lifler sayesindekilo vermede etkili bir besindir.İçerdiği yüksek lif sayesinde sindirimikolaylaştırır. Mide asidini kontrolettiği için reflü ve ülser hastalıklarınınşiddetini azaltır. İçerdiğilifler sayesinde kabızlık sorununada iyi gelebilir.Ceviz, fenolik bileşiklerdengallik asit, elajik asit, kateşin, epikateşinyönünden zengindir. Polifenololan ellagik asit ile bağışıklıksistemini güçlendirmekte vekansere neden olan hücre çoğalmasıgibi etmenleri azaltmaktadır. Meme kanseri gelişimini artıran IGF-1 hormonunda düşüşe neden olmaktadır.Meme kanseri dışındaprostat kanserine karşı da korumasağlar. Aynı zamandaprostat, kalın bağırsakkanseri gibi kanser türlerinede yakalanmayıönler ve kanserli hücrelerinbüyümesini engellemeyeyardımcıdır.Omega-3 yağasidi bakımından zenginolan ceviz, beyinsağlığı için de faydalıdır. Omega-3 yağ asitleri, iyot ve selenyum ile birlikte beynin optimum düzeyde çalışmasını sağlar. Ceviz ayrıca; bunama, Alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesini de yavaşlatmaktadır.2 adet ceviz içi 45 kaloridir ve yağ yerine geçmektedir. Olumlu etkilerinden yararlanabilmek için her gün düzenli olarak 3-4 adet ceviz tüketilebilir.Fındık, ceviz gibi yağ içeriği yüksek olan bir besindir. İç fındığın 100 gramı ortalama 634 kcal enerji verir. Çerez olarak tüketildiği gibi ezilerek fındık ezmesi şeklinde de tüketilebilir.Fındıkta; protonosiyanidinler, kersetin ve kaemferol gibi fitopkimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu proantosiyanidinler, 'flavonoidler' olarak adlandırılan bir gruba aittir. Flavonoidler, beyin sağlığını desteklemektedir. Ayrıca triptofan ve izolosin aminoasitlerinden zengin olduğundan zihinsel ve psikolojik olarak kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlamaktadır.Fındık, B6 vitaminiaçısından da zengindir. B6 vitamini; elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini artıran, sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlayan, sinirin kılıfı olan miyelinin yaratılması için gerekli bir vitamindir.Fındıktaki protein, lif ve yüksek yağ kompozisyonu, tokluk hissini artırır. Bu da kişinin aşırı yemesini önlerken, yüksek kalori alımına karşı korur. Ancak gereğinden fazla fındık tüketimi, tam tersi etki yaparak kilo artışına yol açar. Çünkü fındığın enerjisi oldukça yüksektir.Kanserli hücrelerin gelişimine neden olan faktörleri ortadan kaldırdığı düşünülen fındık, aynı zamanda vücuttaki kanser oluşturabilen hücreleri yok etmeye yardımcı olarak kanser olasılığını önlemektedir. Fındıkta bulunan bir bileşik olan beta-sitosterol de meme ve prostat kanseri riskini azaltır.Oleik asit için iyibir kaynaktır. Oleik asit,kötü kolesterol (LDL)seviyesinin düşürülmesineyardımcı olurken,vücutta iyi kolesterolün(HDL) seviyesini yükseltmeyefayda sağlamaktadır. Düzenli olarak fındık tüketen kişilerin kalp krizinden dolayı ölüm riskinin oldukça azaldığı bulunmuştur. Aynı zamanda fındık demir, bakır, selenyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve çinko gibi minerallerin doğal kaynağı olduğu için kalp sağlığını korumaktadır.1 avuç fındık yaklaşık 25 grama, o da 150 kaloriye denk gelir. Porsiyon miktarına dikkat etmek önemlidir. 1 porsiyon, 6-7 adet çiğ fındığa denk gelmektedir.Fındıkta bulunan antioksidanlar, cildinize zarar verebilecek serbest radikallerle mücadele ederek, cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda UVA/UVB ışınlarının neden olduğu deri kanserinden cildi korumaktadır. Antioksidanlarla birlikte flavanoidler de cilt hücrelerinin rejenerasyonunu uyarmaktadır. E vitamininin de desteğiyle ölü hücreleri ortadan kaldırarak daha sağlıklı ve daha genç görünümlü bir cilt sağlar.