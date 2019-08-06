Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal tüketimi nasıl olmalıdır?

Genel olarak bitkiler insan sağlığına oldukça faydalıdır ve bu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Pek çok faydası olan zerdeçal hem cilt sağlığı için hem de genel olarak sağlığımız için kullanılması gereken bir ot türüdür. Kanserden sindirim rahatsızlıklarına, şeker hastalığından bağışıklık sistemine kadar her derde deva olan zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar..

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

Sinirleri uyarır.

İltihap gidericidir.

Mideyi kuvvetlendirir.

Nekahat devresini kısaltır.

Gaz ve idrar söktürücüdür.

Karaciğer için yararlıdır.

Verem gibi hastalıklarda faydalıdır.

Soğuk algınlığı ve astımda faydalıdır.

Hazmı kolaylaştırır.

Vücutta biriken zehirli maddeleri atar.

Haricen deri rahatsızlıklarında yararlıdır.

Solunum yolu enfeksiyonların tedavisinde yararlanılır.

Karaciğer hastalıkları, sarılık ve vereme karşı faydalıdır.

Deneysel çalışmalarda zerdaçalın kolesterolü azaltıcı etkisi belirlenmiştir.

Karacigeri güçlendirir ve karaciğerden toksinlerin atılmasına yardım eder.

Safra kesesi ve safra yollarının fonksiyonel hastalıklarına karşı etkisi zerdeçal yararları arasındadır.

Antioksidan etkilidir. Curcuminin antioksidan etkisinin E ve C vitaminlerinden daha güçlü olduğu görülmüştür.

Curcumin kansere karşı koruma sağlar ve tümör hücrelerinin çoğalmasını engelleyici özelligi vardır.

Yapılan araştırmalarda cilt, kolon, ve gögüs kanseri için faydalı olabileceği görülmüştür. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde zerdeçalın Kistik fibroz tedavisinde önemli fayda sağlayabileceği gösterilmiştir.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçalı damak tadınıza bağlı olarak yemeklerinizde salatalarınızın içerisinde baharat olarak kullanılabilirsiniz.

Zerdeçal güçlü bir baharat olduğu için tadını kontrol ederek kullanmanızda fayda vardır. Yemeklerde tadı size göre değilse ılık suya, süte veya yoğurda bir çay kaşığı zerdeçalı katıp tüketebilirsiniz.

Solunum yolu hastalıkları, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılırken etkili kullanım şekillerinden biritoz haline getirilmiş zerdeçalın bal ile karıştırılarak tüketilmesidir.

Ayrıca soğuk kış günlerinde bağışıklık sisteminizi güçlendirmesi için zerdeçalı çay olarak da tüketebilirsiniz. Zerdeçal çayını hazırlamak için kaynattığınız iki bardak suya 1 çay kaşığı zerdeçalı katıp demlenmesi için 9-10 dakika bekleyin. Eğer tadını beğenmezseniz bal veya limon katabilirsiniz.