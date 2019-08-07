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Beyin tümörüne karşı yeni ilaç

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Giriş Tarihi: 7.8.2019
Beyin tümörüne karşı yeni ilaç
İngiliz bilim insanları IP1897B isimli yeni bir ilacın beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti. Aspirin, triasetin ve sakkarin'in birleşiminden oluşan ve beyin kanserinin bağışıklık terapisi ilaçları karşısındaki savunma mekanizmasını kıran bu ilacın beyin tümörü tedavisinde devrimsel nitelikte olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu ilacın bağışıklık terapisinin beyni nüfuz edebilmesi için "Truva Atı" rolünü üstlendiğini, kan ve beyin arasındaki bariyeri ortadan kaldırarak hastalığın tedavisinde büyük fayda sağladığını söyledi.
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