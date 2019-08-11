Dondurucuya kurban dopingi

BUGÜN NELER OLDU

Bugün başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, donduruculara olan talep zirveye çıktı. Etlerin saklanmasında kullanılan derin dondurucu satışlarında yüzde 25 artış oldu. Vatandaşlar tercihini ağırlıklı olarak çekmeceli ve geniş hacme sahip modellerden yana kullandı. İnternet üzerinden satış yapan firmaların verilerine göre temmuz ayında başlayan ve artan derin dondurucu talebi bayram öncesindeki haftada zirveye çıktı. Benzer eğilimin buzdolabı poşeti ve kıyma makinelerinde de gerçekleştiği belirtildi. Son iki haftada derin dondurucu satışlarının en çok olduğu ilk üç il ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.Kurban Bayramı'nın gözde ürünü derin dondurucularda, tercihler de yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Teknoloji perakendeciliği yapan firmaların verilerine göre, ülke genelinde çekmeceli ve geniş derin dondurucular tercih edilirken, sandık tipi modellere olan ilgi azalıyor. Tüketicilerin özellikle çekmeceli ürünleri tercih etmesinde ise; kullanım kolaylığı ve ergonomik ürün yapısı etkili oluyor. Bu kategoride en popüler modeller 5 çekmeceli derin dondurucular olurken; son zamanlarda 6-7 çekmeceli ve "No Frost" modellere olan talepte de önemli bir artış kaydedildiği belirtiliyor.Tüketiciler kıyma makinesi alırken ilk etapta ürünün gücüne dikkat ediyor. İşlem kapasitesi için ürünün sahip olduğu güç önemli bir etken olurken, dikkat edilen bir özellik ise ürünlerin özel aparatları oluyor. Kıyma makineleriyle beraber verilen sosis, içli köfte veya domates salçası yapma aparatları tüketiciler tarafından oldukça talep görüyor. Cihazların kullanım kolaylığı da tüketiciler için önemli bir kriter oluşturuyor. Makinelerin parçalarının ayrılabilir olması da hijyen açısından büyük önem taşıyor.Öte yandan, Kurban Bayramı'yla gelen talep artışından bağımsız olarak sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin de derin donduruculara ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Derin dondurucular ile tüketiciler, mevsiminde aldıkları meyve veya sebze gibi ürünleri daha uzun süre muhafaza edebiliyor.Etleri bütün parça hâlinde değil porsiyonlara bölerek dondurucuya atın. Böylelikle her yemekte ihtiyacınız kadarını çözdürür, israfın önüne geçersiniz.Derin dondurucuya atacağınız kurban etlerini, maksimum beş saat bekleterek oda ısısına ulaşmasını sağlayın.Kesim sıcaklığı ile eti buzluğa koymayın.Dondurduğunuz etleri çözdürme işlemini, buzdolabında yapın. Et çözüldükten sonra da beklemeden tüketin, asla tekrar buzluğa koymayın.Dondurucuda bekleteceğiniz eti streç film, alüminyum folyo veya yağlı kâğıt ile sarın.Köfte yapıp buzluğa atmak ve ihtiyaç oldukça çıkarıp pratik bir şekilde pişirmek istiyorsanız, hazırladığınız köfteleri porsiyonlar hâlinde bir kaba koyup her porsiyonun arasına kat kat buzdolabı poşeti serin.Böylelikle birbirlerine yapışmalarını engellersiniz.Etleri kuruttuktan ya da kavurduktan sonra da buzluğa kaldırıp uzun süre muhafaza edebilirsiniz.Beyaz et ile kırmızı eti, pişmiş et ile çiğ eti daima birbirinden ayrı tutun. Etlerin birbirine temas etmesini engelleyin.Eti buzdolabında çözdürecek kadar vaktiniz yoksa, sıcak suya atma yöntemini unutun. Böyle yaparsanız dışı pişer, içi bakteri oluşturur. Bu sebeple kısık ateşte çevirerek pişirin.Eti soslayıp pişirecekseniz, sosa tuz eklemeyin. Tuz, etin kurumasına sebep olur.