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Naneli, mentollü krem baş ağrısına iyi gelebilir

Hamilelikte en sık görülen sorunların başında geliyor. Mentollü krem, kaliteli uyku ve duştan sonra saçların kurutulması ağrıyı önleyebilir

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019
Naneli, mentollü krem baş ağrısına iyi gelebilir
Normalde ağrı kesicilerle kolaylıkla atlatılabilen baş ağrıları birçok ilacın kullanılamadığı hamilelik döneminde hayatı kabusa döndürebiliyor.
Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Zeki Salar, hamilelik döneminde yaşanan baş ağrıları hakkında bilgi verdi...
Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayın
Gebeliğin ilk 3 aylık dönemi bebeğin organlarının oluştuğu bir dönemdir. Özellikle bu dönemde doktora danışmadan ilaç kullanımı gebelik bakımından oldukça riskli sonuçlar yaratabilir. Hamilelik sürecinin tamamında kullanılacak her ilaç kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
Nane, mentol esanslı kremlerle ağrılarınızı giderin
Sık tekrarlayan baş ağrılarında nane, mentol esanslı kremleri kullanılması sorunu giderebilir.
Bununla birlikte doktorun önereceği oranda magnezyum kullanılması da baş ağrılarına iyi gelir.

UYKUSUZ KALMAYIN, SAÇLARINIZI KURUTMADAN DIŞARI ÇIKMAYIN

Beslenmenizi ihmal etmeyin
Hamileliğin ilk 3 ayında bulantı ve kusmalar çok sık yaşanmaktadır. Bulantı ve kusmalar baş ağrısını tetikleyebilir. Bulantı ve kusmalardan dolayı anne adayının yaşayacağı beslenme sorunları da baş ağrılarına neden olabilir. Normalden fazla mide bulantısı, kusma ve buna bağlı beslenme sorunu yaşayan anne adaylarında serum tedavisi uygulanması baş ağrılarının önlenmesinde önemli bir role sahiptir.
Tekrarlayabilecek hastalıklarınızı tedavi ettirin
Hamilelik; migren, yüksek tansiyon, boyun fıtığı, diş sorunları veya sinüzit gibi bilinen rahatsızlıkları tetikleyebilir. Gebelikle ilgili olmayan bu rahatsızlar hamilelik döneminde tekrarlayabilir. Gebelik öncesi baş ağrısına neden olan sağlık sorunları mümkünse tedavi ettirilmelidir.
Saçlarınızı kurutmadan dışarı çıkmayın
Özellikle uzun saçı olan ve duştan sonra saçlarını yeterince kurutmayan anne adayları baş ve boyun ağrıları ile birlikte sinüzit sorunu yaşayabilir. Duş sonrası saç kurutma makinası ile saçların iyice kurutulması, yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmektedir.
Uyku kalitenize özen gösterin
Uykusuz geçen geceler veya kalitesiz bir uyku, anne adayının baş ağrısı sorunu yaşamasına neden olabilir. Karın altı ve bacak arasına konan yastıklarla sağlanacak doğru uyku pozisyonu uyku kalitesini artırmakta yardımcı olmaktadır.
Bununla birlikte; ağır yemekler, uzun süren açlık, aşırı kafein de uyku kalitesini bozabilir.
Kan tahlillerinizi yaptırın
Hamilelik döneminde yaşanan kansızlık baş ağrısına zemin hazırlayabilmektedir.
Baş ağrısına; nefes darlığı, merdiven çıkarken zorlanma, çırpıntı gibi şikayetler de eşlik ediyorsa kan tahlili yaptırılarak anemi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kansızlık yaşayan anne adaylarına demir ve B12 vitamin desteği gerekebilmektedir.

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Naneli, mentollü krem baş ağrısına iyi gelebilir
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