Naneli, mentollü krem baş ağrısına iyi gelebilir

Normalde ağrı kesicilerle kolaylıkla atlatılabilen baş ağrıları birçok ilacın kullanılamadığı hamilelik döneminde hayatı kabusa döndürebiliyor.
Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Zeki Salar, hamilelik döneminde yaşanan baş ağrıları hakkında bilgi verdi...
Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayın
Gebeliğin ilk 3 aylık dönemi bebeğin organlarının oluştuğu bir dönemdir. Özellikle bu dönemde doktora danışmadan ilaç kullanımı gebelik bakımından oldukça riskli sonuçlar yaratabilir. Hamilelik sürecinin tamamında kullanılacak her ilaç kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
Nane, mentol esanslı kremlerle ağrılarınızı giderin
Sık tekrarlayan baş ağrılarında nane, mentol esanslı kremleri kullanılması sorunu giderebilir.
Bununla birlikte doktorun önereceği oranda magnezyum kullanılması da baş ağrılarına iyi gelir.
UYKUSUZ KALMAYIN, SAÇLARINIZI KURUTMADAN DIŞARI ÇIKMAYIN
Beslenmenizi ihmal etmeyin
Hamileliğin ilk 3 ayında bulantı ve kusmalar
çok sık yaşanmaktadır. Bulantı ve
kusmalar baş ağrısını tetikleyebilir. Bulantı
ve kusmalardan dolayı anne adayının yaşayacağı
beslenme sorunları da baş ağrılarına
neden olabilir. Normalden
fazla mide bulantısı,
kusma ve buna bağlı beslenme
sorunu yaşayan anne
adaylarında serum tedavisi
uygulanması baş ağrılarının
önlenmesinde önemli bir
role sahiptir.
Tekrarlayabilecek hastalıklarınızı tedavi ettirin
Hamilelik; migren, yüksek
tansiyon, boyun fıtığı, diş
sorunları veya sinüzit gibi
bilinen rahatsızlıkları tetikleyebilir. Gebelikle
ilgili olmayan bu rahatsızlar hamilelik
döneminde tekrarlayabilir. Gebelik öncesi
baş ağrısına neden olan sağlık sorunları
mümkünse tedavi ettirilmelidir.
Saçlarınızı kurutmadan dışarı çıkmayın
Özellikle uzun saçı olan ve duştan sonra
saçlarını yeterince kurutmayan anne adayları
baş ve boyun ağrıları ile birlikte sinüzit
sorunu yaşayabilir. Duş sonrası saç kurutma
makinası ile saçların iyice kurutulması,
yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmektedir.
Uyku kalitenize özen gösterin
Uykusuz geçen geceler
veya kalitesiz bir uyku,
anne adayının baş ağrısı
sorunu yaşamasına neden
olabilir. Karın altı ve bacak
arasına konan yastıklarla
sağlanacak doğru uyku
pozisyonu uyku kalitesini
artırmakta yardımcı olmaktadır.
Bununla birlikte; ağır yemekler, uzun süren açlık, aşırı kafein de uyku kalitesini bozabilir.
Kan tahlillerinizi yaptırın
Hamilelik döneminde yaşanan kansızlık baş ağrısına zemin hazırlayabilmektedir.
Baş ağrısına; nefes darlığı, merdiven çıkarken zorlanma, çırpıntı gibi şikayetler de eşlik ediyorsa kan tahlili yaptırılarak anemi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kansızlık yaşayan anne adaylarına demir ve B12 vitamin desteği gerekebilmektedir.