Naneli, mentollü krem baş ağrısına iyi gelebilir

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Normalde ağrı kesicilerle kolaylıkla atlatılabilen baş ağrıları birçok ilacın kullanılamadığı hamilelik döneminde hayatı kabusa döndürebiliyor.Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Zeki Salar, hamilelik döneminde yaşanan baş ağrıları hakkında bilgi verdi...Gebeliğin ilk 3 aylık dönemi bebeğin organlarının oluştuğu bir dönemdir. Özellikle bu dönemde doktora danışmadan ilaç kullanımı gebelik bakımından oldukça riskli sonuçlar yaratabilir. Hamilelik sürecinin tamamında kullanılacak her ilaç kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.Sık tekrarlayan baş ağrılarında nane, mentol esanslı kremleri kullanılması sorunu giderebilir.Bununla birlikte doktorun önereceği oranda magnezyum kullanılması da baş ağrılarına iyi gelir.Hamileliğin ilk 3 ayında bulantı ve kusmalarçok sık yaşanmaktadır. Bulantı vekusmalar baş ağrısını tetikleyebilir. Bulantıve kusmalardan dolayı anne adayının yaşayacağıbeslenme sorunları da baş ağrılarınaneden olabilir. Normaldenfazla mide bulantısı,kusma ve buna bağlı beslenmesorunu yaşayan anneadaylarında serum tedavisiuygulanması baş ağrılarınınönlenmesinde önemli birrole sahiptir.Hamilelik; migren, yüksektansiyon, boyun fıtığı, dişsorunları veya sinüzit gibibilinen rahatsızlıkları tetikleyebilir. Gebelikleilgili olmayan bu rahatsızlar hamilelikdöneminde tekrarlayabilir. Gebelik öncesibaş ağrısına neden olan sağlık sorunlarımümkünse tedavi ettirilmelidir.Özellikle uzun saçı olan ve duştan sonrasaçlarını yeterince kurutmayan anne adaylarıbaş ve boyun ağrıları ile birlikte sinüzitsorunu yaşayabilir. Duş sonrası saç kurutmamakinası ile saçların iyice kurutulması,yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmektedir.Uykusuz geçen gecelerveya kalitesiz bir uyku,anne adayının baş ağrısısorunu yaşamasına nedenolabilir. Karın altı ve bacakarasına konan yastıklarlasağlanacak doğru uykupozisyonu uyku kalitesiniartırmakta yardımcı olmaktadır.Bununla birlikte; ağır yemekler, uzun süren açlık, aşırı kafein de uyku kalitesini bozabilir.Hamilelik döneminde yaşanan kansızlık baş ağrısına zemin hazırlayabilmektedir.Baş ağrısına; nefes darlığı, merdiven çıkarken zorlanma, çırpıntı gibi şikayetler de eşlik ediyorsa kan tahlili yaptırılarak anemi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kansızlık yaşayan anne adaylarına demir ve B12 vitamin desteği gerekebilmektedir.