Squat nedir? En doğru şekilde squat nasıl yapılır?

Squat, özellikle kadınlar tarafından tercih edilen bir harekettir. Vücudun dengesini sağlamak gibi yararları bulunan squat hareketinin için bilinçsiz yapılması halinde sağlığınıza zarar verebilirsiniz. O yüzden özellikle squat gibi hareketleri uzmanların gözetiminde yapmanız çok daha faydalı olacaktır. Yeni başlayacak olan kişiler "Squat zayıflatır mı, kalça büyütür mü?" sorularını araştırmaya başladı.

SQUAT NEDİR?

Uzman Eğitmen Çamkerten, squat hareketinin sporda çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Nabzı ve kan dolaşımını artıran, en çok kas grubunu çalıştıran ve kuvvetlendiren harekettir. Ayrıca squat, uzun ve kaliteli bir hayatın ve gerçek sağlığın sırrı olan bağışıklık sistemini güçlendirmektedir" dedi.



Uzman Eğitmeni Serhat Çamkerten, bağışıklık sisteminin bağırsaklarda başladığını belirterek, bağırsak sağlığı için yapılması gerekenleri anlattı. Bağışıklık sisteminin hücrelerin en iyi şekilde çalışmasını sağlayan sistem olduğunu ve bu sistem iyi çalışmadığında ortaya birçok kronik hastalık çıktığını ifade eden Çamkerten, spordaki squat hareketinin bu noktadaki önemine değinerek, şunları söyledi:



"Squat, büyüme hormonunu en çok salgılayan hareket olmasının yanında, nabzı ve kan dolaşımını artıran, yağ yakımını ve başta bacak kalça olmak üzere en çok kas grubunu çalıştıran, kuvvetlendiren harekettir. Squat hareketinin bu faydalarının yanında hiç dillendirilmeyen bir faydası daha vardır. Uzun ve kaliteli bir hayatın, gerçek sağlığın sırrı olan bağışıklık sistemini güçlendirmesidir."



'BAĞIRSAKLAR İÇİN EN ÖNEMLİ ZAMAN SABAHIN İLK SAATLERİDİR'



Çamkerten, daha squat hareketinin nasıl yapılması ile ilgili şöyle konuştu:



"Besininiz ilacınız, ilacınız besininiz olsun. Her sabah 10 tane squat yapmalısınız. Çünkü bağırsaklar için günün en önemli zamanı sabahın ilk saatleridir. Yataktan kalkınca beyin kalın bağırsağın duvarındaki kaslara 'uyan' mesajı yollayarak kasılma işlemini başlatır. İşte bu saatte sadece 5 tane olsa da squat yapmak çok önem kazanır. Spor programınıza squat hareketini eklemeniz, size sağlıklı ve uzun bir hayat sağlayacaktır."

DOĞRU SQUAT NASIL YAPILIR?

Vücudunuz dik ve ayaklarınız omuz genişliği kardar ve omuz hizasında açık olmalı. Bu konumda nefes alın ve vücudunuzu öne eğmeden bacaklarınız ve yer arasında 90 derecelik bir açı oluşturana kadar çömelin. Bacak ve kalça kaslarının da egzersiz sırasında gevşetilmesi ve çalıştırılması gerekir.

SQUAT ZAYIFLATIR MI?

Hızlı yağ yakma ve kas oranını arttırmak için etkili olan squat bir direnç arttırma egzersizidir. Zayıflamayı direkt olarak sağlamaz ama katkı sağladığı söylenebilir.