Yam bitkisinin faydaları nelerdir? Yam yemenin sağlık ve beslenme açısından yararları...

Yam sebzesi son günlerde medyada oldukça sık yer alıyor. Dünya genelinde uzmanlar, pek de popüler olmayan bu sebzenin faydaları ile ilgili birçok açıklamada bulundular. Yamlar, antikanser özelliklerine sahip olabilecek birkaç antioksidan sağlar. Bir hayvan çalışmasında, yam açısından zengin bir diyet, kolon tümörü büyümesini önemli ölçüde azalttı. Bu etkiler, yamlardaki antioksidanlarla ilişkiliydi, bu yumruların kansere karşı koruyabileceğini düşündürdü.

Bu yumrular çok besleyicidir ve sağlığınıza birçok yönden fayda sağlayabilir.

İşte yamların sağlık ve beslenme açısından yararları. Yamlar vitamin, mineral ve lif bakımından zengindir.

Bir fincan (136 gram) pişmiş yamın içerdiği besinler şöyledir:

Kalori: 158

Karbonhidrat: 37 gram

Protein: 2 gram

Yağ: 0 gram

Elyaf: 5 gram

C Vitamini: Günlük Değerin% 18'i (DV)

B5 Vitamini: DV'nin% 9'u

Manganez: DV'nin% 22'si

Magnezyum: DV'nin% 6'sı

Potasyum: DV'nin% 19'u

Tiamin: DV'nin% 11'i

Bakır: DV'nin% 23'ü

Folat: DV'nin% 6'sı

Yamlar sadece mükemmel bir lif kaynağı değil, aynı zamanda kemik sağlığı, büyümesi, metabolizması ve kalp fonksiyonlarını desteklemek için önemli olan potasyum ve mangan bakımından da yüksektir.

Bu yumrular ayrıca bakır ve C vitamini gibi iyi miktarda başka mikro besinler sağlar.

Bakır, kırmızı kan hücresi üretimi ve demir emilimi için hayati öneme sahipken, C vitamini bağışıklık sisteminizi güçlendirecek güçlü bir antioksidandır.

Yamlardaki antioksidanlar iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kronik inflamasyon, kalp hastalığı, diyabet ve obezite gibi çeşitli durumların artmış riskiyle bağlantılıdır (20 Ayarlı Kaynak, 21 Ayarlı Kaynak, 22 Ayarlı Kaynak).

Yulaf gibi iltihap önleyici yiyecekleri yemek, kronik iltihaplanmayı yönetmeye yardımcı olabilir