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Dikkat! Ağızdaki lezyonlar belirtisi olabilir!

Birçoğumuz için her saatte bir kişinin kanserinden öldüğü gerçeği şaşırtıcı gelebilir. Her ne kadar diğer türleri arasında en masumu olarak bilinse de aslında durum sandığımızın tam tersidir. Diğer kanser türlerine nispeten daha ölümcüldür ve önemsemediğimiz belirtiler istenmeyen sonuçlara davetiye çıkarabilir. Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin Ağız kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 26.8.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 17:57
Dikkat! Ağızdaki lezyonlar kanser belirtisi olabilir!

Bu belirtileri göz ardı etmeyin…

Birçoğumuz hayatımızın herhangi bir döneminde sağlığımızı tehdit eden problemlerle karşılaşmışızdır. Basit gibi görünen lezyonlar belki de ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. kimi zaman herhangi bir belirti göstermezken kimi zaman da kişinin hayatını olumsuz etkileyecek belirtiler gösterir. Hastalık; ağız boşluğunda, dilde, dişte, etinde, dudakta ya da orofarenks dediğimiz ağızın gerisinde yer alan bölgede meydana gelir. Özellikle 45 yaş üstü bireylerde ve erkeklerde görülme sıklığı oldukça fazladır.

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Dikkat! Ağızdaki lezyonlar kanser belirtisi olabilir!
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