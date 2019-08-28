Kavun diyeti nedir? Kavun diyeti nasıl yapılır? İşte kavun diyetine dair her şey...

KAVUN DİYETİ

Yaz aylarında en az karpuz kadar sevilen ferahlatıcı meyvelerden biri olan kavun, sağlık açısından oldukça yararlı bir meyvedir. Halk arasında meyve olarak nitelendirilen ama aslında meyvesi yenen bir sebze olan kavun A, B, B1, C vitaminleri, potasyum, iyot, brom bakımından zengindir. Neredeyse tamamına yakın içeriği bol su olan kavun uykusuzluk, stres, kansızlık, damar tıkanıklığı ve romatizma gibi rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı sıra zayıflamak isteyen kadınların da imdadına yetişiyor. Yazın en lezzetli tatlarından biri olan kavunu yiyerek nasıl kilo verebileceğinizi sizler için derledik.