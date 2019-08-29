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nedir ve tedavisi nasıl olur? Alerjen olarak bal...

Bal, çiçek bitkilerinden elde edilen nektar kullanılarak bal arıları tarafından yapılan doğal bir şifa kaynağıdır. Çoğunlukla şekerden yapılmış olmasına rağmen, bal ayrıca amino asitler, vitaminler ve antioksidanlar içerir. Bu bileşenler balı doğal bir iyileştirme tedavisi yapar. Öksürük için dünya genelinde ortak bir çaredir. Ancak olan insanlar için de kabustur. Peki, bal alerjisi nedir? İşte bal alerjisi ile ilgili önemli bilgiler ve tedavisi...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 15:57
Bal alerjisi nedir ve tedavisi nasıl olur? Alerjen olarak bal...

Bal, hem tıbbi olarak hem de günlük beslenmemizin bir parçası olarak oldukça popüler bir gıdadır. Balın bazı doğal yararları olsa da, bazı insanların buna karşı alerjik reaksiyon geliştirmesi de mümkündür. Bal üretildiğinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer bitki ve ağaçlardan arı poleni ve poleni ile kirlenmiş olabilir:

  • karabuğday
  • laleler
  • ayçiçekleri
  • okaliptüs
  • Söğüt
  • meşe

Polenlere alerjiniz varsa, bazı bal türlerine alerjiniz olabilir. Çoğu durumda, bu balın kendisinden ziyade alerjeni polen yapar.

BAL ALERJİSİ BELİRTİLERİ
Bal, doğal bir anti-enflamatuar ve antioksidandır. Bununla birlikte, balın kontamine olması yaygın polen ve diğer bitki alerjenleridir. Bal alerjisi semptomları, genel polen alerjisi semptomlarına benzeyebilir, örneğin:

  • burun akması
  • hapşırma
  • şişme
  • sulu gözler
  • kaşıntılı boğaz
  • isilik
  • kurdeşen
  • cilt üzerinde şişlik

Belirtiler alerjinizin ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Balla ya da cilde balla temas etmesi, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Daha ciddi vakalarda, semptomlar şunları içerebilir:

  • baş ağrısı
  • hırıltılı
  • mide bulantısı
  • kusma
  • ishal
  • bayılma
  • düzensiz kalp atışı
  • anafilaksi

Bal tükettikten sonra düzensiz semptomlar yaşamaya başlarsanız doktorunuza bir ziyaret planlayın. Birçok alerjende olduğu gibi, tedavi görmemek ciddi komplikasyonlara neden olabilir

Bal alerjisi tedavisi
Belirtilerinizi Benadryl gibi reçetesiz satılan bir antihistamin ile tedavi edebilirsiniz. Belirtileriniz bir saat sonra kötüleşir veya iyileşmezse, hemen tıbbi yardım alın.

Bala alerjik bir reaksiyon, polen veya başka bir maddeye altta yatan bir alerjinin göstergesi olabilir.

Bala alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, en iyi tedavi önlemek. Olumsuz tepkileri önlemek için belirtilerinizi ve endişelerinizi doktorunuzla görüşün.

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