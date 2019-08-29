Bal alerjisi nedir ve tedavisi nasıl olur? Alerjen olarak bal...

Bal, hem tıbbi olarak hem de günlük beslenmemizin bir parçası olarak oldukça popüler bir gıdadır. Balın bazı doğal yararları olsa da, bazı insanların buna karşı alerjik reaksiyon geliştirmesi de mümkündür. Bal üretildiğinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer bitki ve ağaçlardan arı poleni ve poleni ile kirlenmiş olabilir:

karabuğday

laleler

ayçiçekleri

okaliptüs

Söğüt

meşe

Polenlere alerjiniz varsa, bazı bal türlerine alerjiniz olabilir. Çoğu durumda, bu balın kendisinden ziyade alerjeni polen yapar.

BAL ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Bal, doğal bir anti-enflamatuar ve antioksidandır. Bununla birlikte, balın kontamine olması yaygın polen ve diğer bitki alerjenleridir. Bal alerjisi semptomları, genel polen alerjisi semptomlarına benzeyebilir, örneğin:

burun akması

hapşırma

şişme

sulu gözler

kaşıntılı boğaz

isilik

kurdeşen

cilt üzerinde şişlik

Belirtiler alerjinizin ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Balla ya da cilde balla temas etmesi, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Daha ciddi vakalarda, semptomlar şunları içerebilir:

baş ağrısı

hırıltılı

mide bulantısı

kusma

ishal

bayılma

düzensiz kalp atışı

anafilaksi

Bal tükettikten sonra düzensiz semptomlar yaşamaya başlarsanız doktorunuza bir ziyaret planlayın. Birçok alerjende olduğu gibi, tedavi görmemek ciddi komplikasyonlara neden olabilir

Bal alerjisi tedavisi

Belirtilerinizi Benadryl gibi reçetesiz satılan bir antihistamin ile tedavi edebilirsiniz. Belirtileriniz bir saat sonra kötüleşir veya iyileşmezse, hemen tıbbi yardım alın.

Bala alerjik bir reaksiyon, polen veya başka bir maddeye altta yatan bir alerjinin göstergesi olabilir.

Bala alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, en iyi tedavi önlemek. Olumsuz tepkileri önlemek için belirtilerinizi ve endişelerinizi doktorunuzla görüşün.