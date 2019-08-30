Anjiyo nedir? Anjiyografi ameliyat mıdır? İşte Anjiyo hakkında bilinmesi gerekenler!

Anjiyo, damar tıkanıklığı gibi durumlarda yapılan ve damar görüntülenmesi anlamına gelen bir olaydır. Hastada koroner arter hastalığının bulunup bulunmamasını gösteren en kesin yöntemdir. Sıklıkla sigara kullanan kişilerde bulunan damar tıkanıklığı ve damar daralması problemlerinde bu yönteme başvurulsa da bu yöntem bir ameliyat olarak görülmemelidir. Hastanın tedavi edilmesindeki bir adımdır. Peki, Anjiyo neden yapılır? Anjiyo kimlere yapılır? Detaylar haberimizde…

ANJİYO NEDİR?

Uzmanlara göre; Anjiyografi, hastada koroner arter hastalığı bulunup bulunmadığını en kesin gösteren tetkik yöntemi olarak dikkat çekiyor. Damar sertliği nedeniyle koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığı ya da tıkandığı anjiyo ile tespit ediliyor. Anjiyografi sonucuna göre damarda herhangi bir tıkanıklık ya da daralma tespit edilmişse, bunun stentlemi yoksa ameliyatlamı tedavi edilmesi gerektiğine karar veriliyor. Anjiyo, kontrastlı MR anjiyografi, çok kesitli BT (bilgisayarlı tomografi) anjiyografi ve standart veya girişimsel anjiyografi olmak üzere 3'e ayrılıyor.

Hekim, hastada durumun ciddiyetini gösteren şikayetleri (Kalp krizi tehdidi gibi) tespit ederse bazı testlere gerek duymadan, doğrudan anjiyografi yapar.

Akut kalp kirizi sırasında da doğrudan anjiyografi yapılmalıdır. Buradaki amaç, kalp damarlarının görüntülenmesinin ötesinde tıkalı damarı anında tespit ederek kalp krizini durdurmaya yönelik, damarın açılması (Stendleme) işleminin yapılması hayat kurtarıcıdır. Burada balon anjiyo plasti ve stendleme işlemini de anjiyografiyle birlikte yaparak kalp krizini başladıktan sonra ilk iki saat içinde durdurabiliyoruz. Bu şekilde hem ölüm riskini azaltılıyor hem de uzun dönemde geçirilmiş kalp krizinin etkilerinden hasta kurtulmuş olunuyor.

Hastanın şikayetlerini dikkate alarak durumun daha az ciddi olduğu düşünüldüğünde ikinci yöntem kullanılıyor. Hasta belli bir eforla göğüs ağrısından yakınıyorsa kalp damarlarında bir problem olduğunu anlayabiliniyor. Burada durum çok acil olmadığı için korner anjiyografi kararını efor testi, sintigrafi (Talyum testi olarak da bilinir) gibi bazı ön testlerle değerlendiriliyor. Bunlar temel olarak anjiyografi yapılmasına gerek olmadığını doğrulatan testlerdir. Bu testlerde kalpte kanlanma yetersizliğine ait bulgular varsa bu hastalara anjiyografi öneriliyor.

ANJİYO NE KADAR SÜRER?

Koroner anjiyografi prosedürünün kendisi genellikle 10 dakika sürer, ancak hazırlık ve dinlenme zamanı ile birlikte randevu saatinizden itibaren 3 ila 6 saat sürebilir. El bileğinden (radial) anjiyografi prosedürlerinde işlemden yaklaşık 3 saat sonra eve gitmek mümkün olmaktadır. Koroner anjiyografi önemli bir işlem olduğu için hastanede 1 tam gün ve gece geçirecekmişsiniz gibi hazırlıklı olmanız tavsiye edilir.

ANJİYONUN AŞAMALARI

* Önceden hastanın kasık bölgesi tıraş edilir.

* Kateter masasına yatırılan hasta örtülür.

* Kasık bölgesi veya kol giriş yeri uyuşturulur.

* Atardamara bir kanül yerleştirilir.

* Sol karıncığa ucu kıvrımlı kateterle girilir basınç alınır, iyotlu madde verilerek videofilm çekilir.

* Sol koroner kateteri sol koroner girişine yerleştirilir kontrast madde verilerek farklı açılardan 4-5 poz sol koroner video film çekilir.

* Sağ koroner kateteri ile sağ koroner arter videosu çekilir.

* Damardan kanül çekilir, damar üstüne baskı uygulanır ve sıkı bandaj yapılır.