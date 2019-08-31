Aloe vera saça faydaları nelerdir? Aloe vera saç maskesi nasıl yapılır?

Güneş yanığı cildini ve diğer yüzey yaralarını gidermeye yardımcı olduğu en iyi bilinen yöntemdir, ancak ortaya çıkan araştırmalar diğer sağlık yararlarını da ortaya çıkarmaya başlamaktadır. Nemlendirici özellikleri ve besleyici vitaminleri sayesinde aloe vera, kuru saç ve cilt için bir tedavi olarak popülerlik kazanmıştır. Araştırmalar kepeklerin rahatlamasına yardımcı olabileceğini ve bitki bileşiklerinin daha sağlıklı saçların oluşmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir.

ALOE VERANIN SAÇ MASKESİNDE KULLANILMASININ YARARLARI

Çok az araştırma özellikle aloe veranın saç için faydalarına baktı. Ancak, araştırılmış Kaynak Source, aloe veranın, aşağıdaki nedenlerden dolayı çeşitli şekillerde yararlı olabileceğini göstermektedir:

kafa derisi tahrişini azaltmaya yardımcı olabilecek anti-enflamatuar eylemler

nemlendirici etki

iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek enzim ve yağ asidi içeriği

saçı besler ve güçlendirir yardımcı C, E, B-12, folik asit ve kolin içeriği

BİTKİDEN JEL HAZIRLAMA

Aloe vera jeli, bitkinin sivri yaprakları içinde kalın ve yapışkan bir sıvıdır. Bir bitkinin içindeki jele ulaşmak için:

Birkaç yaşında olgun bir bitki bulun. Daha yaşlı bitkiler daha yüksek seviyelerde aloin ve aloesin içerebilir.

Makas kullanarak ve bitkinin tabanının yanında, sapın yanında keserek bitkinin dış kısmından birkaç kalın yaprak çıkarın. Bu yaprakların küflenme veya hasar belirtileri göstermediğinden emin olun. Tutarlı renklendirme ile yeşil ve pürüzsüz olmalıdırlar.

Kestiğiniz yaprakları yıkayın ve kurutun.

Yaprakların kenarlarındaki dikenli kısımları kesin.

İç jeli ince dış yapraktan kazımak için bir bıçak veya parmaklarınızı kullanın. Bu jel cildinize uygulayacağınız şeydir.

Buzdolabında saklamak için jeli dilimler veya küpler halinde kesin. Dışarı çıkarın ve gerektiğinde kullanın.

Aloe vera jelinin uygulanması

Bitkiden veya bir mağaza ürününden aloe vera kullanıyor olsanız da, günde birkaç kez tedavi etmek istediğiniz saç derisinin bölgesine ince bir tabaka sürün.

Aloe vera için belirlenmiş bir doz bulunmamakla birlikte, çalışmalar bunun aloe vera jeli için etkili ve güvenli bir doz olduğunu göstermektedir.

