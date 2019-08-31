Dolama neden olur? Nasıl geçer? Dolamaya iyi gelen yöntemler ve doğal karışımlar nelerdir?

Staphylococcus adı verilen bir bakterinin neden olduğu dolama, hayati önem taşıyan bir hastalıktır. Bu bakterinin zamanla parmaklara yayılması kan dolaşımını engellemektedir. Kan dolaşımını engelleyen bakteriler hastalığın ilerleyen evrelerinde parmağın ya da parmakların kaybedilmesine neden olabilmektedir.

Parmakları dolama olmuş kişi öncelikle karıncalanmalar, artan ağrılar ve parmaklarda his kayıpları yaşamaya başlarlar.

Dolama nasıl tedavi edilir?

Magnezyum sülfat tedavide kullanılmaktadır

Uygun antiseptiği alıp enfekte olan bölgeye uygulayın. İlgili bölgenin üzerine bol miktarda magnezyum sülfat uygulanması iltihabın kuruması için yeterli olacaktır. Ardından uygulama bölgesini bir pamuk aracılığıyla kapatın. Sargı beziyle sarın ve belirli bir süre bekleyin. Hala sonra işlemi tekrarlayabilirsiniz. Bu yöntemin ardından semptomların sona ermemesi halinde antibiyotik kullanımına ihtiyacınız olabilir. Antibiyotik kullanımı için mutlaka doktor görüşü almanız gerekir. Magnezyum sülfatın herhangi bir eczaneden temin edilmesi mümkündür.

Limon

Bir limonun içerisine delik açın. Yaklaşık 10 dakika boyunca parmağınızı bu deliğe sokup bekletin. Gün içerisinde iki kez bu uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Tırnak çevresinin kızarmaya başladığı ilk andan itibaren bu yöntem uygulanabilir.

Pirinç unu ve keten tohumu yağı

Pirinç unu ve keten tohumu yağını karıştırarak lapa hale getirin. Bu lapayı enfekte olmuş bölgeye uygulayın. Gözle görülür derecede iyileşme sağlanana kadar bu uygulamayı her gün tekrar edin.

Ilık su

Derin bir kabı ılık su ile doldurun. Enfekte olan parmağınızı 15 dakika boyunca bu suyun içerisinde bekletin. Ağrıların arttığı durumlarda bu işlemi tekrar edebilirsiniz. Uygulamanın ardından parmağınızı kuru bir bandaj ile sarın. Dilerseniz suyun içerisine tuz da ekleyebilirsiniz. Tuz, iltihaplı bölgedeki ağrının azalmasını sağlayacaktır.

Buz küpü

Buz küplerinizi ince bir havluya sarın. Havluyu, enfekte olmuş bölgenin üzerinde bekletin. Gün içerisinde ağrının şiddetlendiği her durumda bu uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.