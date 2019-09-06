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Süper oluyor! İşte ...

problemi yaşayanların bayılacağı bir ile şaşırtıyor. Daha çok farklı tatlar arayanların tercih edebileceği bir besin olan kakule oldukça merak edilen bir baharattır. Kahve severlerin de kahvelerine aroma katmak için kullandığı kakule, farklı bir kokuya ve lezzete sahiptir. Son dönemin dikkat çeken besinlerinden olan kakule özellikle zayıflamaya çalışanların ilgi odağı oldu. Peki kakule zayıflatır mı? nelerdir? kakule hangi hastalıklara iyi gelir? olan süper besin zencefiller familyasından olan kakulenin faydaları saymakla bitmiyor. İşte 'dan kakulenin bilinmeyenleri ve özel kraliçe çayı tarifi...

Giriş Tarihi: 6.9.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 11:16
Süper besin ağız kokusuna çare oluyor! İşte mucize besin kakulenin faydaları...

Hindistan'da günümüzden en az 5000 yıl önce ortaya çıkmış, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da halen uygulanmakta olan Ayurveda bir sağlık sistemidir. Hint tıbbının temelini oluşturan bu sistem beslenme ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ilaçlardan daha önemli görülür. Hastalıkları önlemeyi ve beslenme, aromaterapi, vitamin ve mineral takviyeleri, detoks, masaj, yoga ve meditasyon ile tedaviyi öne çıkarır. Araştırmalar yoga ve meditasyonun astım, yüksek tansiyon ve artrit gibi hastalıklara karşı etkili olabileceğini göstermektedir.

Ayurveda da sıkça kullanılan bir baharat olan saymakla bitmiyor. , kakulenin faydalarını anlatırken özel kraliçe çayı tarifini de verdi...

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Süper besin ağız kokusuna çare oluyor! İşte mucize besin kakulenin faydaları...
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