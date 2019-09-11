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Antibiyotik yerine tüketebileceğiniz besinleri biliyor musunuz? İşte tabiat eczanesinden ve ...

Antibiyotik yerine tüketebileceğiniz besinleri duyunca çok şaşıracaksınız! Havaların bir sıcak, bir soğuk devam ettiği bu günlerde hastalıklara karşı bizi yine koruyacak. Güneşe aldanıp ince giyinenler şifayı kaptı bile. Evde kendimizi doğal yollarla tedavi etmek istiyorsak doğa bize bu konuda çok yardımcı olacaktır. Sağlığımıza kanıtlanan ve vücudumuzun üretemediği ama ihtiyaç duyduğu birçok maddeyi karşıladığımız bizi hastalıklardan da koruyor. Hastalanıldığından sıkça başvurulan antibiyotiklerin doktor kontrolü olmadan tüketilmesi son derece sakıncalıdır. olduğunu biliyor musunuz? etkisi olan bu mucizevi besinleri bol bol tüketebilirsiniz. Peki doğal antibiyotik etkisi gösteren şifalı besinler neler? İşte ve faydaları...

Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 10:01
Antibiyotik yerine tüketebileceğiniz besinleri biliyor musunuz? İşte tabiat eczanesinden doğal antibiyotik besinler ve faydaları...

En basit hastalıklarda bile hemen antibiyotiğe bel bağlanabiliyor. Oysa bilimsel çalışmalar gereksiz antibiyotik kullanımı durumunda vücudun mikroplarla savaşma yeteneğinin azalmaya başladığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığını, birçok ciddi hastalığa yol açabildiğini hatta vücutta bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanması sonucu ölümcül tabloya bile neden olabildiğini ortaya koyuyor.

Nezle ve grip gibi hastalıkların yoğun olarak görüldüğü bugünlerde en iyisi hasta olmadan önlem almak ve bunun için de doğanın şifalı besinlerine soframızda yer vererek bağışıklık sistemini güçlendirmek.

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Antibiyotik yerine tüketebileceğiniz besinleri biliyor musunuz? İşte tabiat eczanesinden doğal antibiyotik besinler ve faydaları...
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