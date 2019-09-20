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() belirtileri nelerdir? Diyabet neden olur kimlerde görülür? Yüksek şeker nasıl düşürülür?

Çağımızın en çok görülen hastalıkları arasında yerini alan , son zamanlarda özellikle çocuklarda görülmesiyle vatandaşların araştırma konusu oldu. hastalığı beraberinde birçok ölümcül hastalığa da sebep olmaktadır. Diyabetin basit bir tanımı yapılması gerekirse vücudun insülin hormonu üretiminin yetersiz kalması hatta hiç üretmemesi olarak ifade edilebilir. Birçok farklı çeşidi bulunan şeker hastalığı nedeniyle her 6 saniyede 1 birey hayatını kaybetmektedir. Peki, böylesine ciddi bir hastalık olan nelerdir? Diyabet neden olur, kimlerde görülür?

Giriş Tarihi: 20.9.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 13:40
Şeker hastalığı (Diyabet) belirtileri nelerdir? Diyabet neden olur kimlerde görülür? Yüksek şeker nasıl düşürülür?

Şeker hastalığının (Diyabet) en önemli belirtisi ağızda kuruluk ve tatlılık hissidir. Bu duruma bağlı olarak kişiler aşırı su içme isteği duyar. Çağımızda çocuklarda dahil rastladığımız bu durum birçok ölümcül hastalığın tetikleyicisi olabilir. Bu nedenle doktor gözetiminde kontrollerin yapılması oldukça önemlidir. Şeker hastalığının, Tip 1 ve Tip 2 şeklinde iki çeşidi bulunmaktadır. Bu hastalığa sahip bireylerin yeme alışkanlıklarına ciddi oranda dikkat etmeleri gereklidir. Peki, Diyabet nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir, kimlerde görülür? İşte detaylar…

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diyabet hastalığı, bireylerde kendini üç temel belirti ile gösterir. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak sıralanabilir. Bunun haricinde kişilerde görülebilecek diğer diyabet belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Halsizlik ve yorgunluk hissi
  • Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
  • Bulanık görme
  • Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi
  • Yaraların normalden daha geç iyileşmesi
  • Ciltte kuruluk ve kaşıntı
  • Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET) NEDENLERİ

Şeker hastalığı nedenleri konusunda yapılan birçok araştırmanın neticesinde, diyabet hastalığında genetik ve çevresel nedenlerin birlikte rol aldığı sonucuna varılmıştır. Temelde Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabet olarak iki türü bulunan şeker hastalığında hastalığa neden olan etmenler bu türlere göre farklılık göstermektedir.

Tip 1 Diyabet nedenleri arasında yüksek oranda genetik faktörler rol oynamakla birlikte kan şekerinin düzenlenmesinde görev alan insülin hormonunu üretimi yapan pankreas organına zarar veren virüsler ve vücut savunma sisteminin çalışmasındaki aksaklıklar da hastalığa sebep olan etmenler arasındadır. Bunun yanı sıra şeker hastalığının daha yaygın görülen türü olan Tip 2 diyabetin nedenleri arasında şu şekilde belirtilebilir:

  • Obezite (aşırı kilo)
  • Ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması
  • İleri yaş
  • Hareketsiz yaşam tarzı
  • Stres
  • Gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme

YÜKSELEN ŞEKER NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Çok fazla şekerli meyveler, şekerli karbonhidratlı besinler tüketmemek. Öğünlerimize Lifli besinleri eklemek. Lifli besinler hormonları düzenler ve şekeri dengeye koyar. Elma sirkesini öğünlerinize ekleyin. Magnezyum ve krom içeren (Fasulye, et, brokoli, kuruyemiş, muz, balık, bitter çikolata, yeşil yapraklı sebzeler) tüketin. Fazlasıyla su tüketin. Fındık ve badem tüketin. Çayınızın içerisine tarçın koyabilirsiniz. Limonlu su içebilirsiniz.

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