Sünnetin Faydaları Nelerdir? Sünnetin birçok faydası vardır. Bunlar;

• Sünnetin en temel mantığı hijyendir. Penisin temizliği ve enfeksiyon kapmaması açısından penisin üzerinde bulunan derinin sünnet edilmesidir.

• Sünnetin faydalarından bir diğeri ise sünnetin penis kanseri riskini azaltmasıdır. Sünnet edilen penisin sünnetsiz penislere oranla daha az penis kanserine yakalandığı bilinmelidir.

• Sünnetin faydaları bulaşıcı hastalıklardan korumasıdır. Sünnet edilmiş bireyin bağışıklığı ürogenital enfexiıon ve virüslere karşı daha güçlüdür. Örneğin, HIV virüsü kapma olasılığı oldukça azdır. HIV virüsü AIDS hastalığına neden olmaktadır.

• Sünnetin idrar yolu enfeksiyonuna karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Özellikle yenidoğan dönemde yapılan sünnetin iyileşme sürecinde ve sonrasında idrar yolu enfeksiyondan koruduğu bilinmelidir.

• Sünnet enfeksiyonları bulaştırma riski azdır.bireyin partnerinin rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığının az olduğu bilimsel olarak kanıtlamıştır.



• Sünnetin faydaları sünnet penis anormalliklerinin tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. Penis eğriliği, eğri idrar yapma ya da idrar deliğinin dar olması gibi risklerin önüne geçer.

• Sünnet doğurganlığı desteklemekte veya kısırlık önündeki bir çok engeli kaldırmaktadır. sünnet derisinin meninin akışı engellediği ve derinin içinde kalmasına neden olmaktadır. Bu üreme olayını engelleyebilmektedir.

Erken yaşlarda Sünnetin yapılma Faydaları?

Tıp tecrübesi sünnetin erken yapılması önerilmektedir. Bunun nedeni ise;



• Bebeklerde yaraların iyileşmesi daha hızlı olması. Bebeklerde faydalarından biri de enfeksiyon kapma riski çok daha azdır.

• Penis dokusu kuçuk yaşta küçük olduğu için kanama riski azdır.

• Erken yaşta sünnet olanlarda kısırlık riskleri daha az olmaktadır