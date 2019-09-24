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Bahar Depresyonunun 10 Belirtisi

Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan hava değişimi insanların psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Bahar yorgunluğu sanılan durum ise depresyonun belirtileri olabiliyor. Basit önlemlerle durum kontrol altına alınabiliyor ancak belirtiler ortaya çıktığı anda mutlaka bir uzmandan destek alınması öneriliyor. 'nden , bahar depresyonunun belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 15:26
Bahar Depresyonunun 10 Belirtisi

BAHAR YORGUNLUĞU İLE DEPRESYON KARIŞTIRILABİLİYOR

Bahar aylarında hava sıcaklığıyla birlikte nem oranlarının da değişmesi, özellikle yaz mevsiminden kış mevsimine geçiş dönemi olan sonbaharda havaların serinlenmeye başlaması ve sonbaharın belirtilerinin ortaya çıkması insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Depresyona yatkın olan bireyler bu dönemden daha çok etkilenebilir. Toplumda bahar yorgunluğu olarak bilenen bazı olumsuz değişimlerin de aslında depresyonun belirtileri olabileceği unutulmamalıdır. Alınacak bazı önlemler ile bahar depresyonundan korunmak mümkündür.

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Bahar Depresyonunun 10 Belirtisi
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