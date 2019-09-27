Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir ve ne keser?

Baş ağrısı, gündelik hayat içerisinde en sıklıkla karşılaşılan sağlık problemlerinden birisi olmakla beraber; yaş, ırk, cinsiyet vb. hiçbir faktörden etkilenmemektedir. Yani, gerek bir kadında gerekse bir erkekte, yeri geldiğinde küçük yaşta bir çocukta yeri geldiğinde ise yaşlı bir dede de görülebilir. Şiddetine göre kısa ya da uzun süreli insanı etkileyen bu durum, hayat kalitesini oldukça olumsuz etkilemektedir. Peki, baş ağrısı nasıl geçer ve baş ağrısına ne iyi gelir?

Bu sorun ile tekrar tekrar karşılaşan bireyler, baş ağrısı nedenleri hakkında doğru saptamayı yapıp; gerekirse hekim kontrolüne gözükmesi gerekmektedir.

BAŞ AĞRISI TİPLERİ NELERDİR?

Tam bu noktada, ağrının nedeni oldukça önem arz eder. Zira, baş ağrısı, herhangi bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa 'birincil', beyin veya vücuttaki bir sağlık probleminden dolayı nüksetti ise 'ikincil' tip olarak değerlendirilir. Gündelik hayatta stres, efor sarf etme, yorgunluk vb. kaynaklı ağrılar 'birincil' grup olarak kabul edilir.

BAŞ AĞRISI NEDENLERİ

Baş ağrısı nedenleri oldukça çeşitli olmakla beraber; belirli sebepler üzerine indirgemek mümkün değildir. Zira, gün içerisindeki stres durumu da şiddetli baş ağrısını tetikleyebileceği gibi, enfeksiyon durumları da bu sağlık problemine zemin hazırlayabilir.

Hastalar üzerinde en çok gözlemlenen baş ağrısı çeşitleri şu şekildedir:

Migren: Ağrı, zonklayıcı olmakla beraber çoğunlukla şiddetlidir. Başın tek tarafında bir ağrı durumu vardır. Bulantı veya kusma durumları ile karşı karşıya kalınabilir. İki saat içerisinde sona erebileceği gibi, üç günü aşkın bir ağrı durumu da görülebilir

Ağrı, zonklayıcı olmakla beraber çoğunlukla şiddetlidir. Başın tek tarafında bir ağrı durumu vardır. Bulantı veya kusma durumları ile karşı karşıya kalınabilir. İki saat içerisinde sona erebileceği gibi, üç günü aşkın bir ağrı durumu da görülebilir Gerilim baş ağrısı: Başı çevreleyici, sıkışma şeklinde görülür. Düşük ve orta şiddetlidir. Stres, gerilim ve fazla efor sarf etme temel kaynağıdır.

Başı çevreleyici, sıkışma şeklinde görülür. Düşük ve orta şiddetlidir. Stres, gerilim ve fazla efor sarf etme temel kaynağıdır. Ergenlik dönemi: Hormonal değişikliklerin yanı sıra hem psikolojik hem de çevre ile ilgili ilişkilerde yaşanan değişiklikler gençlerin baş ağrılarından şikayet etmesine yol açtığını göstermiştir. Ergenlik dönemi gençler için stresin yoğun olduğu bir dönemdir. Örneğin lise çağında artan sınav stresi ve yoğunlaşan ders programı baş ağrılarını tetikleyebilir.

Hormonal değişikliklerin yanı sıra hem psikolojik hem de çevre ile ilgili ilişkilerde yaşanan değişiklikler gençlerin baş ağrılarından şikayet etmesine yol açtığını göstermiştir. Ergenlik dönemi gençler için stresin yoğun olduğu bir dönemdir. Örneğin lise çağında artan sınav stresi ve yoğunlaşan ders programı baş ağrılarını tetikleyebilir. Küme baş ağrısı: Diğer tiplere oranla daha az görülmekle beraber, ani ataklar ile bireye sıkıntı yaratır. Öyle ki, gece vakti kişiyi uykusundan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Bu ağrıların nedeni henüz tam olarak bilinemese de göz bölgesinde kızarma veya yaşarmaya kaynaklık edebilir.

Diğer tiplere oranla daha az görülmekle beraber, ani ataklar ile bireye sıkıntı yaratır. Öyle ki, gece vakti kişiyi uykusundan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Bu ağrıların nedeni henüz tam olarak bilinemese de göz bölgesinde kızarma veya yaşarmaya kaynaklık edebilir. Trigeminal Nevralji: Yüz bölgesinde kasların fazla kasılmasından dolayı şiddetli ağrıya neden olabilir.

Yüz bölgesinde kasların fazla kasılmasından dolayı şiddetli ağrıya neden olabilir. Tansiyona bağlı: Tansiyonun yükselmesinin akabinde görülür. Genellikle ense kısmında hissedilir.

İkincil baş ağrılarına neden olabilecek hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

Baş ve boyun yaralanmaları

Beyin damar hastalıkları

Beyin sinir hastalıkları

Beyin hastalıkları

Beyin tümörleri

Beyin basıncının yükselmesi

Beyin enfeksiyonları

Sinüzit

BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Ağrılarınızı not alın. Gün içerisinde hangi saat diliminde, hangi olaylardan sonra baş ağrısı ile karşı karşıya kaldığınızı not edin. Böylece, bu aktivitelere karşı daha dikkatli ve bilinçli yaklaşmış olursunuz.

Su tüketin. Günde en az 1 litre su tüketimine özen gösterilmeli.

Uykunuzu almaya dikkat edin. Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı uykudur. Uykun yoksunluğu durumu, baş ağrısını tetikleyen temel durumlardandır.

Öğün atlamayın, aç kalmayın. Baş ağrısının önüne geçmenin bir diğer yolu da öğün atlamamaktan geçiyor. Öyle ki, aç kalmamaya mutlak suretle özen gösterin.

Stresten uzak durmaya çalışın. Stresin birçok rahatsızlıkla bağlantısı vardır, baş ağrısı da bunlardan birisi. Gündelik hayat içerisinde stresten uzak durmak zordur; ancak yaşam kalitenizi arttırmak ve bu problemle karşılaşmamak için stresi hayatınızdan uzak tutmaya çalışın.

Alkol tüketmekten kaçının. Fazla alkol tüketiminin neticesinde gerek o gün içerisinde gerekse ertesi günün sabahında baş ağrısı ile karşı karşıya kalınabilir. Bu doğrultuda, alkol tüketiminizi ya sınırlayın ya da sonlandırın.

Masaj yapmayı deneyin. Ağrının yer edindiği konuma göre, masaj yaparak gevşeme sağlayabilirsiniz. Baş ağrısı mesajı başta gerilim ve migren tipi ağrılar olmak üzere oldukça etkilidir. Hafif hareketlerle başınızın iki tarafını, ensenizi ve tepe tarafını ovabilirsiniz; bir tanıdığınızdan rica edebilirsiniz.

İlaçlar. Ağrı kesici ilaçlar küçük ya da büyük ağrı durumlarda hemen kullanılmaktadır; ancak böbrekler ve diğer organlar için büyük tehlike arz etmektedir. Ağrı kesici kullanımına bağımlı olunmaması gerekmektedir. Zira, düzenli ağrı kesici kullanımının sonunda 'kronik baş ağrısı' problemleri baş gösterebilmektedir. Doktorunuzun tavsiyeleri doğrultusunda ilaç kullanımına dikkat edin.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Baş ağrısının şiddeti bu zamana kadar görülmemiş bir büyüklükte ise,

Herhangi bir tedaviye yanıt vermiyorsa,

Çocuklarda ve yaşlılarda görülüyorsa,

Kusma, bulantı vb. sıkıntılar doğuruyorsa,

Herhangi bir eylem sırasında sıkıntı doğuruyorsa,

Doktor kontrolüne görünmekte fayda vardır.