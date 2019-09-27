Kolesterol nasıl düşürülür? Kolesterolü düşüren besinler nelerdir?

Vücudumuzun bütün hücrelerinde yağa benzeyen bir madde olan kolesterol hayati risk taşır. Sağlıklı yaşamı hayatına uyarlayanlar düşük kolesterollü besinleri yemeye özen gösterir. Kontrolsüz yenen sağlıksız besinler için ise uzmanlar uyarıyor. Kalp krizi vakalarının yaşanmaması için omega 3, et, tavuk ve süt ürünleri gibi besinlerin tüketimi arttırılmalıdır. Peki On binlerce vatandaş '' Kolesterol nasıl düşer? Kolesterol düşüren besinler nelerdir, neler tüketilmelidir? İşte merak edilen soruların yanıtı…

KOLESTEROL NASIL DÜŞER? KOLESTEROL DÜŞÜREN BESİNLER NELERDİR?

Sağlıksız beslenme birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi kolesterolü de etkiliyor. Özellikle ciltte kabarıklıklar ve siyah lekeler, kan akışının yavaşlamasına bağlı uykusuzluk, baş dönmesi, yorgunluk gibi sorunlar yüksek kolesterolün belirtileri arasında yer alıyor. Önceden tedavi altına alınınca kolesterol düşürülebiliyor. Haberimizin devamında kolesterol düşüren besinler yer alıyor.

KOLESTEROL NASIL DÜŞER?

Kolesterolün düşürülmesi için, ilaç tedavisi, diyet ve egzersiz yapma birlikte düşünülmelidir. İlaç tedavisi en son çare olarak düşünülse de, diyet ve egzersizle düşürülemeyen kötü kolesterol seviyesinde ilaca başvurulur. Genellikle kalıtsal etkenler var olduğunda, diyet ve egzersiz yetersiz kalabilir. Bu nedenle kötü kolesterolün düşürülmesinde tedavi yolları birbirinden ayrılamaz. Kolesterol tedavisi sırasında en önemli konu sağlıklı yaşam sürmektir. Beslenme düzeninin kurulması ve yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kolesterol seviyesi kontrol altına alınabilir.

İŞTE SIRASIYLA KOLESTEROL DÜŞÜREN BESİNLER;

Keten tohumu

Ceviz

Fındık

Zeytin

Kırmızı biber

Sarımsak

Soğan

Enginar

Brokoli

Domates

Greyfurt

Yulaf

Yeşil yapraklı sebzeler

Elma sirkesi.

Maydanoz

Portakal

Elma

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN DİĞER BESİNLER

1- Alıç çayı: Kalp ve damar dostu olarak öne çıkan besinlerdendir… Günde iki-üç fincan tüketildiğinde özellikle kötü kolesterol düzeyinde 2 aylık tedavi sonrası düşme sağlanabilir.

2- Balık: Fırında balık tüketimi de kötü kolesterolü düşürmede büyük rol oynar. Haftada en az 2 gün düzenli olarak balık tüketmeye bakın.

2- Kefir: Günde bir bardak düzenli tüketimi durumunda kötü kolesterol değerlerinde düşüş yaşanır.

3- Çekirdekli kırmızı üzüm: Günde bir salkım çekirdekli kırmızı üzüm kötü kolesterolü düşüren doğal bir ilaçtır.

4- Keten tohumu: İki ay boyunca günlük bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu da kolesterolü düşürür ancak keten tohumunun özellikle meme, yumurtalık kanserinde ve hamilelikte tüketimi önerilmez. Tedavi amaçlı kullanıldığında iki-üç aydan fazla tüketilmemesi gerekir.