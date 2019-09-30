Karadutun faydaları nelerdir?

Güçlü bir antioksidan olarak bilinen karadut, bağışıklık sistemini güçlendirir ve birçok hastalığa karşı vücudu korumaktadır. Hem lezzetli hem faydalı meyveler arsında yer alan karadut, doğal ilaç olarak kullanıldığı bilinmektedir.

MEYVESİ OLDUĞU KADAR SUYU DA FAYDALI

Karadut, meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra suyunun içilmesi de vücuda birçok fayda sağlayan bir meyvedir. Karadut suyunda bol miktarda D, E ve K vitamini bulunmaktadır. Bu vitaminler vücudun enerji kaynağı olan vitaminler kategorisindedir. Karadut suyu içmek gün içinde vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi depolamaya yardımcı olmaktadır.

HALSİZLİĞİ GİDERİR

Karadutu meyve olarak tüketmek ve ya suyunu içmek halsizliği önlemektedir. Yorgun ve uykusuz hissetmeyi önleyen karadut halsizlik sorununu ortadan kaldıran bir meyve türüdür. Düzenli tüketimde vücudun daha zinde kalmasını sağlamaktadır.

KARADUT SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Sindirim sistemi sorunu yaşayanların karadut tüketmeleri önerilmektedir. Karadut yemek veya suyunu tüketmek sindirim sistemi sorunlarını ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Birkaç gün düzenli tüketimde sindirim sistemi sorunu yaşayanların olumlu etkileri gördükleri bilinmektedir.

Ağız ve diş sağlığına iyi gelir

Hem karadut hem de karadut duyu ağız ve diş sağlığı için de önemlidir. Özellikle karadutun yaprakları sıcak su ile demlenip elde edilen çay ile ağzı çalkalamak doğal ağız gargarası olarak kullanılmaktadır. Hem sağlıklı hem de ferahlatıcı etkisi olan karadut yapraklarıyla demlenen çay diş çürümelerinin de önüne geçmektedir.

Daha pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için karadut tüketin

Vücuda birçok faydası olan karadut, aynı zamanda cilt sağlığı açısından çok faydalı bir meyvedir. Daha pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt oluşumu için karadut veya karadut suyu tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Hücre yenileyici özelliği de olan karadut, aynı zamanda kanser hücreleriyle savaşma özelliğine sahiptir. Karadut, sürekli olarak cilt üzerinde kullanıldığında insanlarda uzun süreler boyunca yavaş yavaş meydana gelen yaşlanma sorunlarının ortadan kalkmasını sağlar. Bu durumun olabilmesi için cildi besler ve kırışıklıkları önler.

Bunların yanı sıra karadut ve karadut suyunun diğer faydaları şunlardır;

- Vücuda enerji verir ve cildi canlandırır

- Karadut suyu kanı temizlediği için anemi hastalarının da içmesi için önerilmektedir

- Kabızlık sorununa iyi gelir ve sindirim sistemini harekete geçirmektedir

- Karadut gastrit tedavisinde de kullanılmaktadır