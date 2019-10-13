Çiğ fındığın faydaları neler? İşte enerji deposu çiğ fındığın faydaları

Halk arasında tüketilmesi sevilen besinler arasında yer alan fındık, genellikle Karadeniz bölgesinde yetişir. Özellikle belli başlı bölgelerin geçim kaynağı da olan fındığın faydaları ise saymakla bitmiyor. Özellikle uzmanlar bu konuda her gün 1 porsiyon ( 6-7 ) adet çiğ fındık tüketimi yapılması gerektiğinde şiddetli uyarılarda bulunuyorlar. Vücut için oldukça etkili bir yiyecek türü olan fındık bin bir derde deva olarak adlandırılıyor. Peki, fındığın faydaları nelerdir? Kansere karşı mücadeleden, sinir sistemine kadar pek çok derde deva olan çiğ fındığın faydalarını bu yazımızda sizler için hazırladık…

ÇİĞ FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Günümüzde tüketilmesi sevilen besinlerden olan çiğ fındığın faydaları ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık;

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen çiğ fındığın içerisinde bulunan E vitamini kan hücrelerinin parçalanmasına karşı da oldukça etkilidir.

Yine içerisinde bulundurduğu E vitamini ile soğuk algınlığı, anemi ve ateşli hastalıkların riskini azaltır.

İçerisinde bol miktarda bulundurduğu lif, protein ve yüksek yağ tokluk hissiyatı verdirir. Özellikle diyetisyenler listeleri hazırlamadan önce ara öğünlerde bir porsiyon ( 6-7 adet ) fındık yazarlar.

Öte yandan söylentiye göre fındığın kansere neden olan hücreleri engellediği söylenir. Özellikle meme ve prostat kanserine karşı oldukça etkili olduğu belirtilmektedir.

Kabızlığa karşı oldukça etkilidir.

Sinir sistemini sağlamlaştırma konusunda oldukça etkilidir.

Cildin yenilenmesini sağlar

Erken yaşlanmayı önünde geçmekte yardımcı olur

B6 vitamini açısından oldukça zengin olması nedeniyle beyindeki sinirleri harekete geçirir.

Kan şekerini dengelemesi nedeniyle diyabet rahatsızlığına oldukça iyi gelmektedir.

Vücuttaki bağışıklığı kuvvetlendirir.

İçerisinde bulundurduğu lif ile birlikte zayıflama konusunda oldukça etkilidir.

FINDIĞIN BESİN DEĞERLERİ

Besin Değeri 100 gramda % Günlük Değer * Kalori 628 kcal % 31.4 Karbonhidrat 16.7 g % 5.6 Lif 9.7 g % 38.8 Protein 14.9 g % 29.9 Yağ 60.8 g % 93.5 Kolesterol 0.0 mg % 0.0 A Vitamini 20.0 IU % 0.4 C Vitamini 6.3 mg % 10.5 Potasyum 680.0 mg % 19.4 Kalsiyum 114.0 mg % 11.4 Demir 4.7 mg % 26.1

TÜRKİYE'DE FINDIK NERELERDE YETİŞİR?

Ülkemiz de fındık üretimi ticari açıdan oldukça önemlidir. Türkiye, fındık üretiminde dünyada liderdir. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesi sıklıkla yetişen fındık, orta ve batı Karadeniz'de yetişmektedir. Fındık yetiştiriciliği yapılan illleri;

Doğru Karadeniz'de sıklıkla görülen iller;

Ordu

Giresun

Rize

Trabzon

Artvin

Orta ve Batı Karadeniz'de;

Samsun

Kastamonu

Bolu

Zonguldak

Kocaeli

Sakarya

Sinop

Düzce