Cennet hurmasının faydaları nelerdir? Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurması faydaları

Bünyeye birçok yararı dokunan cennet hurmasının faydaları saymakla bitmiyor. Birçok vitamini bünyesinde tek başına barındıran cennet hurmasının faydaları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Büyük bir antioksidan kaynağı olan ve güçlü vitaminler barındıran, hastalık süreçlerinde çeşitli roller oynayan ve vücudun savunma sistemine yardımcı olup metabolizmayı güçlendiren cennet hurmasının faydaları nelerdir?

CENNET HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan kaynağıdır

Sağlık için yararlı tüm antioksidanları içerir. Likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, beta-karoten ve A vitamini gibi vücudun direncini arttıran tüm vitaminlere sahiptir. Aynı zamanda bu vitaminler vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı bünyeyi korur.

Göz sağlığı için birebir

Antioksidanlar sayesinde özellikle yaşlılar için göz sağlığı konusunda birebirdir.

C vitamini kaynağı

Önemli bir C vitamini kaynağı olup vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve vücut direncini arttırır. Bu bakımdan Trabzon hurması oldukça yararlı bir besindir.

Bakır deposu

Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının faydaları bunlarla da bitmiyor. İçerdiği bakır sebebi ile bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma sistemini kuvvetlendirir. Yani vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır bileşeni de en az mangan kadar bağışıklığı güçlendirir ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar.

Mide ve bağırsak sorunlarına karşı idealdir

Lif içeriğinin yüksek olması mide ve bağırsak sisteminin çalışmasını sağlar ve bu şekilde kabızlık önlenir. Aynı zamanda irritabl bağırsak sendromunu engeller. Sindirim sistemi için iyidir.

Kalp sağlığına kalkan oluşturur

Yüksek lif hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalığı olan bireylerin günde cennet hurmasının yarısını tüketmesi ideal olacaktır. Diyabetli kişilerin bu konuda dikkatli olması gerekir.

CENNET HURMASININ GENEL FAYDALARI

Kilo verdirir

Cennet hurması çok az yağ içeriğine sahip olduğundan kalorisi de düşüktür. Bu bakımdan diyet listelerinin başında gelir.

Hemoroit hastalarına iyi gelir

Anti hemorajik özelliklere sahip olduğundan hemoroit yaralarında aşırı kanamanın kontrol edilmesinde kullanılır.

Sindirim sistemini düzenler

Bağırsak hareketleri için gerekli lifleri barındırdığından sindirim sistemini düzenler ve dengeler. Böylece sağlıklı sindirim sisteminin korunmasının yolu açılabilir.

Şeker hastaları için faydalıdır

Diyabet hastaları kısa sürede açlık hissine kapılabilir ve bu çok sık görülür. İçindeki zengin lif sebebiyle cennet hurması açlık seviyelerini durdurmak için güzel bir tercih olabilir.

Hipertansiyon için iyidir

Trabzon hurması, hipertansiyonu dengeler ve kişilerin rahatlamasını sağlar.

Bağışıklığı kuvvetlendirir

İyi bir C vitamini kaynağı olduğundan bağışıklık kuvvetlendirir ve düzenli tüketildiğinde bu etki giderek artar. Böylece; soğuk algınlığı, grip ve astım dahil birçok akciğer enfeksiyonlarına karşı kalkan görevi görür.

Kanserle savaşır

İçeriğindeki A vitamini sebebi ile bu meyve kanserle mücadele eder.

Karaciğeri temizler

Zararlı oksijen kaynaklı serbest radikalleri temizler ve antioksidan açısından zengindir. Hücre hasarını önler ve bu da sağlıklı bir karaciğer ile sonuçlanır.