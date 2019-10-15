Yemek yerken çeneden gelen sesin nedeni nedir? Çeneden ses gelmesinin nedeni

Yemek yerken çeneden gelen ses, eklemdeki diskin dışarı kayması ve geri dönmesi nedeniyledir. Diskte yaşanan sorunun nedeni ise kas spazmı ve disfonksiyonudur. Tüm bunlar, bazı dişlerin çenelerin rahatça kapanmasına izin vermeyecek şekilde düzene girmesi nedeniyle gerçekleşir. Buna en çok neden olan sorun ise 20'lik dişlerin biçimsiz çıkarak diş düzenini bozması ve çenedeki diğer fiziki problemlerdir.

YEMEK YERKEN ÇENEDEN SES GELMESİNİN NEDENİ

Bazen vücut soruna adapte olur, ancak diğer zamanlarda sadece bir uzman gösterdiğiniz zaman, daha da ağırlaşır.

Tedavi, kasların sökülmesini, ideal eklem pozisyonunun bir cihaza kaydedilmesini ve hangi dişlerin / dişlerin eklemi saptırdığını tespit etmeyi içerir. Düzeltme daha sonra ağızda yapılır.

Şu an için sesin geldiği ve sizi rahatsız eden kısmın üzerine sıcak kompress uygulayabilir ve ayrıca ılık suyla gargara yapabilirsiniz. Yumuşak yiyecekler tüketmek de soruna geçici çözüm olacaktır.

Ağzınızı çok geniş açmaktan kaçının.

Yakın zamanda herhangi bir dolgu veya diş tedavisi yaptırdıysanız, lütfen çenenizin bir tarafındaki ani tıklamalar için bir neden olabileceğinden, onları tekrar değerlendirin ve sorun devam ederse doktorunuza başvurun. Çeneden ses gelmesinin anomalilerini dışlamak için başka fiziki değişiklikler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bazen diş hekimi, xm için tmj ekleminizin durumunu kontrol etmenizi önerebilir (alt çeneyi kafatasına bağlayan eklem)

Aşağıdakiler gibi davranışlarla bağlantılı olabilecek çene kıtlamalarıyla (çeneden kıt sesi gelmesi) karşılaşabilir:

Diş taşlarının büyük boyutlara ulaşması

düzenli veya aşırı sakız çiğneme

tırnak yemek

çeneyi sıkmak

yanak veya dudak içini ısırma