Karabiberin faydaları nelerdir? Karabiber kullanmanın sağlığa yararları

Karabiber dünya mutfaklarında kullanılan oldukça popüler bir baharat türüdür. Çok sayıda yemekle uyumlu keskin ve hafif baharatlı bir tada sahiptir. Peki, karabiberin faydaları nelerdir? Karabiber yemeklere lezzet katmanın yanında yüzyıllardan beri "Baharat kralı" olarak kabul ediliyor ve güçlü, yararlı bitki bileşimlerinin yoğunluğu nedeniyle binlerce yıldır antik Ayurveda tıbbında kullanılıyor.

Karabiber antioksidanlar bakımında güçlü bir baharattır. Serbest radikaller hücrelerinize zarar verebilecek kararsız moleküllerdir. Bazı serbest radikaller doğal olarak oluşturulur. Bununla birlikte, kirlilik, sigara dumanı ve güneş ışınları gibi şeylere maruz kalmakla aşırı serbest radikal oluşabilir. Aşırı serbest radikal hasarı büyük sağlık sorunlarına neden olabilir. Örneğin, iltihaplanma, erken yaşlanma, kalp hastalığı ve bazı kanserlerle ilişkilendirilmiştir.

Karabiber, piperin adı verilen ve tüp deneyleri ile güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu tespit edilen bitki bileşiği bakımından zengindir. Araştırmalar, antioksidanları yüksek bir beslenme alışkanlığının serbest radikallerin zarar verici etkilerini önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Tüp ve kemirgen çalışmaları, öğütülmüş karabiber takviyelerinin serbest radikal hasarını azaltabileceğini göstermiştir.

Örneğin, yüksek yağlı bir diyet ile beslenen fareler artı karabiber veya konsantre bir karabiber ekstresi, yalnızca yüksek yağlı bir diyetle beslenen farelere kıyasla, hücrelerinde 10 hafta sonra önemli ölçüde daha az serbest radikal hasarına sahipti.

Kronik inflamasyon, artrit, kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi birçok durumda altta yatan bir faktör olabilir. Birçok laboratuar çalışması, piperin - karabiberde ana aktif bileşik - iltihaplanma ile etkili bir şekilde savaşabileceğini göstermektedir.

Sindirimi geliştirir

Karabiber tüketimi, midedeki hidroklorik asit salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırır. İshal, kabızlık ve kolik gibi bağırsak sorunlarından kaçınmak için uygun sindirim şarttır. Karabiber ayrıca bağırsak gazı oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve diyete eklendiğinde terlemeyi ve idrara çıkmayı teşvik edebilir. İyi bir sindirim, kilo kaybına yardımcı olur, vücudunuzun daha iyi çalışmasını sağlar ve ciddi gastrointestinal rahatsızlıkları önler.

İltihabı azaltır

Karabiberde bulunan piperin bir anti-enflamatuardır. Son zamanlarda araştırmacılar, piperinin ağrı algısı üzerindeki etkileri ile birlikte anti-enflamatuar ve anti-artritik etkilerini inceledi. Sonuçlar, piperinin, artritten sorumlu bir genin ekspresyonunu bloke ettiğini ve ayrıca ağrı algısı ve iltihabı azalttığını gösterdi. Kısacası, karabiber doğal bir ağrı kesicidir.

Cilt bakımı

Karabiber, cildin bazı bölgelerinin normal pigmentasyonunu yitirmesine ve beyazlaşmasına neden olan bir cilt hastalığı olan vitiligo'nun rahatlamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Karabiberdeki piperin içeriği melanosit pigment üretmek için cildi uyarabilir. Piperin ayrıca, aşırı ultraviyole radyasyon nedeniyle cilt kanseri riskini azaltır.