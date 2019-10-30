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sonrası lenfödemden kurtulmak için 10 etkili yöntem

olan her 4 kadından 1'inde görülen lenfödem sıklıkla kolda şişlik, ağrı, ciltte sertlik ve hareket kısıtlılığı ile ortaya çıkıyor. Kadınların yaşam konforunu azaltan bu sorun, tedavide geç kalınması durumunda kalıcı hale gelebiliyor. ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Prof. Dr. Gülten Karaca, lenfödem hastalığı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 15:54
Meme kanseri sonrası lenfödemden kurtulmak için 10 etkili yöntem

LENFÖDEM ÖNLENEBİLİR BİR SORUNDUR

kadınlar arasında en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer almakta ve görülme oranı gittikçe artmaktadır. Meme kanserinde koltukaltı lenf bezlerinin tümör tarafından basıya uğraması, cerrahi tedavi sırasında ilgili lenf bezlerinin alınması ya da tümörün tedavisi sırasında uygulanan radyoterapi nedeniyle lenfatik akışın bozulması el-ön kol ve kolda lenfödeme yol açmaktadır. Meme kanseri tedavileri sonrasında her 4 kadından birinde lenf ödem görülmektedir.

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Meme kanseri sonrası lenfödemden kurtulmak için 10 etkili yöntem
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