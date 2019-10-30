Sinir Sıkışması nedir? Sinir sıkışması belirtileri nelerdir?

Kemikler, kıkırdak, kaslar veya tendonlar gibi çevre dokular tarafından bir sinire çok fazla basınç uygulandığında sinir sıkışması oluşur. Bu basınç sinirin işlevini bozar, ağrıya, karıncalanmaya, uyuşukluğa veya zayıflığa yol açar.

Vücudunuzdaki birkaç bölgede sinir sıkışması meydana gelebilir. Örneğin alt omurganızda fıtık bir disk, sinir kökü üzerine baskı uygulayarak bacağınızın arkasına yayılan ağrıya neden olabilir. Aynı şekilde, bileğinizdeki sıkışmış bir sinir, elinizde ve parmaklarınızda (karpal tünel sendromu) ağrıya ve uyuşukluğa sebebiyet verebilir. Gelin hep beraber sinir sıkışması hastalığını, sebeplerini ve tedavisini inceleyelim.

TUZAK NÖROPATİ NEDİR?

Sinir sistemimiz beyin, omurilik ve çevresel sinirlerden oluşur. Çevresel sinirler vücudumuzun hareket etmesini ve duyularımızın algılanmasını sağlar. Çevresel sinirlerin vücudumuzda geçtikleri yol boyunca bası altında kalmaları sonucu tuzak nöropatiler adı verilen sinir sıkışmaları ortaya çıkar.

HANGİ SİNİRLERDE DAHA FAZLA SIKIŞMA GÖRÜLÜR?

En sık rastlanan tuzak nöropati el bileğinde median sinirin sıkışması ile ortaya çıkan karpal tünel sendromudur. Özellikle gece belirginleşen ve elin ilk üç parmağında uyuşma ve karıncalanma ve bazen kuvvet kaybıyla birlikte kol ağrısına neden olabilen bir durumdur.

Bir diğer tuzaklanma ulnar sinirin dirsek seviyesinde sıkışması ile olur ve kübital tünel sendromu olarak adlandırılır. Diresekten itibaren 4. Ve 5. parmaklara uzanan ağrı ve uyuşma yakınması ve parmaklarda güçsüzlükle kendini gösterebilir.

Son yıllarda boyun kaslarındaki spazm ve kısalmalara bağlı olarak daha sık görmeye başladığımız bir diğer tuzaklanma ise torasik çıkış sendromudur. Kola giden tüm sinirleri içeren sinir ağının boyun kasları arasında sıkışması ile gelişir ve tüm kolda ağrı ve uyuşukluk yakınmasına yol açabilir.

SİNİRLERİN SIKIŞMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Sinir sıkışmaları aşırı kullanım, bölgesel bozukluklar (kırık, tendinit, kitleler), şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, duruş bozuklukları, gebelik gibi durumlarda görülebilir.

Bası altında kalan sinir normal işlevini yerine getiremez ve çeşitli şikayetler ortaya çıkar.

Sinir sıkışmalarının en önemli belirtileri, özellikle geceleri artan ağrı, uyuşma ve karıncalanma hissi, duyu kaybı ilerleyen dönemde kas güçsüzlüğü ve hareket güçlüğüdür.

Hastanın klinik durumu ve EMG sonucu tedavinin şeklini belirler. İleri düzeyde sıkışmalarda cerrahi tedavi gerekebilir.

SİNİR SIKIŞMASININ BELİRTİLERİ NEDİR?

Sıkışıklık olan bölgede duyu kaybı ve uyuşma, ağrı, karıncalanma olması, batma hissi olması, kaslarda güçsüzlük ve seğirme, ellerde hareket etmede zorlanma.