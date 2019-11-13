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Şeker ve yılda bir muayene olmalı

Hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir kez uzmanına gidip gözlerinizi kontrol ettirebilirsiniz. Ancak bu durumun şeker ve yüksek tansiyon hastalarında biraz daha ciddiye alınması gerekiyor. Şeker hastalığına bağlı , gözün arkasındaki ışığı algılayan tabakasında hasar oluşturmakta ve körlüğe dahi neden olmaktadır.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 16:52
Şeker ve yüksek tansiyon hastaları yılda bir muayene olmalı

Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tülin Kaçmaz, hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi…

"En sık rastlanan retina hastalıkları; şeker hastalığına bağlı , retina yırtığı, retina dekolmanı, , retinal damar tıkanıklıkları, retina üzeri membran oluşumları, makula deliği, kalıtsal retina hastalıkları, göz travmalarına bağlı retina problemleri ve retina tümörleridir" diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tülin Kaçmaz, "Ani veya yavaş görme kayıpları, , kırıklı ve eğri görme, ışık çakmaları, göz önünde sinek uçuşması, görüş alanında karanlık gölgeler görmek ise retina hastalıkları belirtileri arasındadır" dedi.

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Şeker ve yüksek tansiyon hastaları yılda bir muayene olmalı
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