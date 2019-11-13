Şeker ve yüksek tansiyon hastaları yılda bir muayene olmalı

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tülin Kaçmaz, retina hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi…

"En sık rastlanan retina hastalıkları; şeker hastalığına bağlı retina bozuklukları, retina yırtığı, retina dekolmanı, sarı nokta hastalığı, retinal damar tıkanıklıkları, retina üzeri membran oluşumları, makula deliği, kalıtsal retina hastalıkları, göz travmalarına bağlı retina problemleri ve retina tümörleridir" diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tülin Kaçmaz, "Ani veya yavaş görme kayıpları, görme azalması, kırıklı ve eğri görme, ışık çakmaları, göz önünde sinek uçuşması, görüş alanında karanlık gölgeler görmek ise retina hastalıkları belirtileri arasındadır" dedi.